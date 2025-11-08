豬肉禁令解除 攤商：準備多1倍量迎接生意
[NOWnews今日新聞] 受到非洲豬瘟影響，農業部10月23日下令「禁運禁宰」長達15天，昨（7）日正式解除，開放豬肉批發及宰殺。除了部分黃昏市場昨日已到貨，早市則是今（8）日陸續到貨。攤商表示，因為今天是禮拜六，再加上消費者已經15天沒有買新鮮豬肉，所以比平常準備1倍的肉量。
農業部長陳駿季6日宣布，農業部5日完成全國養豬場、肉品市場、屠宰場、化製廠全面清消與訪視；經過15天終於達到清零目標，病毒鎖定案例場內，全國除案立場外檢驗結果全陰性；民眾想採買溫體豬的話，最快7日黃昏市場可能會有少部分，週六早市預計普遍都可以採購到。
延伸閱讀：非洲豬瘟15天清零 最快明黃昏市場買得到溫體豬
週六假日，菜市場上午6時30分已擠滿消費者採買，其中，許多民眾都想挑選到睽違已久的新鮮豬肉，豬肉攤商也相當忙碌。
豬肉攤商柳老闆受訪表示，這段期間受到疫情影響只能休息，「那也沒辦法，但也還好，因為政府有補助」，她提到，因為大家都有需要，再加上又是假日，今天有準備比平常多1倍的肉量。
另外一個攤商李老闆同樣也說，有準備比平常更多的量，目前都是以零售客人比餐廳訂貨來得多，大家都很開心可以買到新鮮豬肉，豬五花、內臟等部位都賣得都不錯。
今天早上剛買到新鮮梅花肉的客人林女士受訪表示，因為平常不買冷凍豬肉，所以已經15天沒有買豬肉，「很開心今天可以買到新鮮豬肉，已經等了15天了，太開心了！」終於可以好好煮一餐。
行政院長卓榮泰6日也呼籲，這個周末開始，可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等各種臺灣美食，希望國人能夠一同為豬農度過生計上的難關，也請大家用實際行動支持國產豬肉，期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台南市也跟進！因應非洲豬瘟衝擊 加碼供豬肉攤商1.5萬元援助金
豬肉回來了！鼎泰豐穩供應、彰化肉圓雞腿撐場 餐飲業全力應戰
豬肉終於回來了！四大賣場進貨時間表曝光 「這賣場」最快開賣
其他人也在看
禁宰令解除！台中建國市場豬肉攤買氣爆棚 攤商剁肉剁到手軟
台中建國市場是中台灣最大公有市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，攤商苦等半個月終於等到復市，市場內豬肉攤今天一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，剁肉聲、秤重聲此起彼落，久違的溫體豬香氣再次飄散開來。中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，6日中午全面解禁運輸，7日凌晨零時開放批發屠宰，因國內豬肉需經過自由時報 ・ 8 小時前
快訊／提前創下全年新高！ 10月出口618億美元創歷年單月新高 年增49.7% 連24紅
財政部統計處今（9）日公布10月出口為618億美元，創歷年單月新高；年增49.7%，是連續第24個月正成長，表現超乎預期。太報 ・ 1 天前
終於有豬肉了！黃昏市場攤商開賣擠滿人潮
終於有豬肉了！黃昏市場攤商開賣擠滿人潮EBC東森新聞 ・ 21 小時前
台中大安肉品市場成交629頭豬 8日早市可買溫體肉
（中央社記者趙麗妍台中7日電）全國豬隻禁宰禁運自6日中午起陸續解封。台中市大安肉品市場今天上午10時開始拍賣、屠宰，截至中午成交629頭。台中部分地區早市的豬肉攤，到明天才能買到溫體豬肉。中央社 ・ 1 天前
盧秀燕赴市場關心 豬肉買氣旺 價格略升
非洲豬瘟禁宰令解除，市場豬肉攤8日全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕今早7時30分到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化，民眾購買需求明顯提升，批發售價略有上升，但整體穩定，銷售情況熱絡，市府將持續觀察價格及供應情形。中時新聞網 ・ 5 小時前
豬隻屠宰解封 四賣場豬肉進貨狀況一次看！
[NOWnews今日新聞]我國10月21日出現非洲豬瘟疫情，農業部祭出運禁宰豬隻15天，昨（6）日中午恢復活豬運載，今批發、屠宰解禁。雖然農業部強調豬肉供應無虞，但仍屬冷凍豬肉，因此賣場一度出現豬肉限...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
解禁首日豬價不跌反升 每公斤破百元 農業部：走向待觀察
我國日前檢出首起非洲豬瘟個案，為了防止病毒擴散，農業部祭出禁運禁宰15天，造成「塞豬」上看39萬頭，7日為解禁後首日拍賣，價格仍達每公斤103.44元，較禁運禁宰前的每公斤96.61元高。中時新聞網 ・ 23 小時前
外籍看護騎醫療代步車載嬤看病！路口右轉出車禍慘摔…99歲嬤魂斷回家路
南投縣埔里鎮發生死亡車禍！昨日（7日）上午10時許，一名外籍女看護騎電動醫療代步車，載99歲的陳黃姓阿嬤去看病，結果返家途中右轉時，在路口與一輛左轉的休旅車發生碰撞，阿嬤因摔倒頭部受創，當場無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前警方正在釐清事故發生原因及肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
揭鄭麗文要把國民黨賣給中國！吳欣岱看她這1舉動：假反共真投共
國民黨主席鄭麗文今（8）日預計出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。台灣基進秘書長吳欣岱表示，鄭麗文這舉動等同要把國民黨賣給中國。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
健保補充保費惹議 陳時中：2萬元門檻太低需再討論
健保補充保費改革惹議，行政院前晚指示暫緩相關規劃；對此，行政院政務委員陳時中表示，年度總額結算並不是新概念，不過針對2萬元起徵真的太低，對小資族可能是負擔，建議將金額拉高，並經社會、專家學者討論。陳時中今日出席2025台灣社區整合照顧研討會接受媒體採訪指出，此次提出年度總額的結算「不是新概念」，過去自由時報 ・ 5 小時前
賴總統點名墾丁 當地業者籲：旅宿價格依品質、平假日分級
總統賴清德出席台北國際旅展，提到「國旅有非常大挑戰，因為連續假期多了，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，所以國旅一定要加油」，以及提到國旅定位，墾丁如夏威夷、大鵬灣如峇里島等說法，貼近一般民眾近年對國旅的看法，恆春半島觀光業者認為，「國旅太貴」需要各地方政府明確將旅宿依「平均房自由時報 ・ 9 小時前
卡關40年蔡淑君成功協調解套 林口國中籃球場今年底啟用
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員蔡淑君成功協調林口國中籃球場土地整建問題，讓這塊等待了40年的國有土地終於迎來關鍵改變。該地屬國有地，過去因法規無法移撥，導致整整40年來學校運動場的規劃與整建長期卡關。 林口國中校長劉銘恩於112年9月向蔡淑君反映校園需求。蔡淑君隨即協助推動，並由議員陳偉杰請立委林德福召開協調會，成功推開了那扇卡了40年...匯流新聞網 ・ 7 小時前
香港IKEA推「粉紅刈包」掀熱議 網友笑稱：控肉派無法接受
近日有網友在Threads上發文表示，香港IKEA推出「瑞典肉丸紅果子刈包配酸菜及花生粉」，粉紅色刈包夾著肉丸的模樣讓人看了食指大動；不過，該網友表示，自己身為「基本教義控肉派」，難以接受這樣的創意料理，還開玩笑表示「這種褻瀆台灣人的刈包，IKEA敢在台灣賣嗎？」貼文一出隨即引發熱烈討論。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
活豬恢復拍賣首日 七肉品市場交易價每公斤96至106元
非洲豬瘟清零，今天零時起，全國恢復活豬拍賣與屠宰。農業部表示，上午七處肉品市場毛豬交易價格約每公斤新台幣96元至106元，價格尚平穩；預計溫體豬肉最快今天少部分黃昏市場買得到，明天所有市場都可供應。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
《電纜股》華新增資子公司Concord Industries Limited 1500萬美元
【時報-台北電】華新(1605)公告董事會決議現金增資子公司Concord Industries Limited 1500萬股，每股美金1元，為美金1500萬元。至目前為主，華新持有子公司Concord Industries Limited 346,498,375股，持股比例100%。 另，華新代子公司Concord Industries Limited公告現金增資其子公司煙台華新不銹鋼有限公司美金1500萬元。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 1 天前
「狗奴」CEO！黃仁勳喊「3毛孩在家等我」愛犬爆笑互動影片曝光
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日參加完台積電運動會後即將離台，這趟閃電訪台僅一天半，行程滿檔，連最愛的台灣夜市都沒時間逛。他受訪時笑說，「真的很想我的狗狗們」，該回家陪牠們了。中時財經即時 ・ 6 小時前
茵聲另一半「月收要20萬」 點3原因曝：做不到！
娛樂中心／饒婉馨報導茵聲（鄭茵聲）是YTR「這群人」的成員之一，在演藝事業發展不錯的她，日前上電視節目被問到「談戀愛最在意哪件事」時，她坦言「收入不能差太多，至少真的跟我差不多就好了。」，並表示「至少要20萬」。她也提出自己的經歷，整理出3點會產生的問題。民視 ・ 3 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 14 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前