豬肉禁令解除！綠黨團帶「滷肉飯、爌肉飯」現身議場：多養15天特別肥

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台中市養豬場爆出首例亞洲豬瘟，農業部下令台豬禁宰禁運15天，今（7）日正式解除。對此，民進黨團今早現身立法院議場時，手拿滷肉飯、爌肉飯，表示今年立冬要鼓勵大家吃台灣豬，還說這次豬多養了15天，現在吃起來特別肥。

配合豬肉禁宰禁運解除，民進黨團訂購了滷肉飯、爌肉飯分給黨團成員，並一同高喊「吃豬肉，挺台灣」。（民進黨團臉書）

立法院今早表決NCC人事案，配合豬肉禁宰禁運解除，民進黨團訂購了滷肉飯、爌肉飯分給黨團成員，並一同高喊「吃豬肉，挺台灣」，正式宣布豬肉回來了，甚至吳思瑤大方地在媒體面前邊訪邊吃，慶祝台豬禁令解除。

鍾佳濱今早說，終於盧媽媽道歉、把豬還回來了，今天是立冬，傳統上要進補，無非是吃薑母鴨、麻油雞、羊肉爐，但今年立冬民進黨團鼓勵大家吃台灣豬，「大家可以看到這個爌肉飯，豬多養了15天，特別的肥。」

不過，鍾佳濱也說，雖然很開心豬回來了，但接續下來的司法調查一定要追究到底，到底是哪個環節出問題，螺絲掉滿地，導致豬農損失慘重，所有台灣民眾兩個星期沒豬肉吃；雖然台中市政府已經做出行政處分，但後續檢調還是要對相關負責人提出司法咎責。

