豬肉禁宰令延長10天！餐飲名店被迫放無薪假

堅持使用溫體豬做成餛飩餡，庫存也面臨告急。（圖／東森新聞）





豬隻禁宰令延長，讓不少老店面臨沒貨可叫的情況，甚至被迫停業！像是在宜蘭以大鍋滷味聞名的三民大飯店，官網貼出公告「只能撐到星期日」，接下來要休5天！還有花蓮的扁食名店，因為老闆堅持使用溫體豬，今（30日）賣完就沒原料了，只能暫時停業。

這一大鍋油亮豬腳，在爐子裡散發出撲鼻香氣，礁溪鄉省道旁「三民大飯店」是在地有名的滷味老店，即使是平日時段，依舊是客滿情況，但現在受到非洲豬瘟影響，短時間之內，恐怕吃不到這樣的好滋味，三民大飯店宣布，因為豬肉貨源短缺，預計從11/3號開始休息五天。

民眾：「剛剛在門口看到很多人，還好有來得及過來，有點擔心，希望可以趕快防疫做好。」

民眾：「豬腳很好吃很嫩，一定希望宜蘭的豬肉不要受到影響，因為畢竟餛飩在宜蘭都很有名。」

全台活體豬禁宰、禁運15天，不只宜蘭縣，這家排隊名店面臨斷貨危機，撐不下去的業者還包含阿娘給的蒜味肉羹，規定外帶組合包限量供應，就是希望能確保來店顧客都能吃的到。

同樣花蓮這家扁食名店也面臨沒肉可賣，餛飩內，塞進滿滿的豬肉餡，用料相當扎實，花蓮這家扁食餐廳也因為缺少溫體豬，庫存告急。

花蓮金森扁食老闆李傑森：「30日做完就休息了，休息到11月7號，8號開始營業。」

雖然業者說，冷凍豬肉可以取代，但口感上還是差了一截，因此堅持使用溫體豬，也只能選擇暫時停業。

花蓮金森扁食老闆李傑森：「或多或少味道，一定會有點差別，扁食就是當天用溫體豬，損失沒辦法啊，因為就是配合政府的政策。」

政府下令全台禁宰、禁運豬隻，延長至11月6日中午12點，前後長達15天，造成餐飲業者原料中斷，名店無奈，也跟著放起無薪假。