豬肉禁宰何時解禁？卓榮泰：明日中午決定

行政院長卓榮泰(中) 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 非洲豬瘟何時解除禁運禁宰，行政院長卓榮泰今日表示，明日中午會決定是否完全解封，並展開一個計畫，每個星期都會檢討一集生產鏈的從業人員及市場管理與日品穩定計畫。

卓榮泰今日前往立法院備詢並受訪。

台中市梧棲一處養豬場豬隻大量死亡，並驗出非洲豬瘟病毒，疫調昨日出爐。媒體提問，疫情僅在台中？南投傳出個案檢驗如何，11月7日可以順利解禁嗎？此外，台中養豬場有關死亡豬隻送化製的三聯單疑似遭到塗改，豬農父子涉業務登載不實，羈押禁見。

對此，卓榮泰則說，從10月22日非洲豬瘟事件爆發之後，中央前進應變所一開始就高度的懷疑來源是否是從廚餘而來。經過中央疫調團這幾天的辛苦，他特別對這些學者專家表達感謝，也證實了豬瘟的這次的事件的引發是因為廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控。所以未來對於廚餘的去化，他們除了朝飼料化，以及能源化的先進方式去做思考之外，也必須符合農業部所說的「三原則」才有可能再考慮討論檢討廚餘養豬的各種時程的可能性。

卓榮泰說，行政院接下來重要的工作，希望在中央應變中心對整個事件能夠處理結果。在明天中午會有一個是否能夠完全解封的一個決定。

卓榮泰說，之後，行政院該做的工作是對於一級生產鏈的從業人員，以及後市場的這個豬價的穩定肉品的供應等等，他們要強力的來做更妥善的規劃。換句話說從這個15天過去之後行政院會展開一個為期一個月的後續的市場管理跟肉品穩定的整個的計畫。他們會用每個禮拜來做檢討所有的事項，希望未來的一個月能夠讓事情整個能夠全部的安定下來。

卓榮泰說，至於其他的問題就請檢調單位來進行必要的調查，能夠及時給社會大眾一個真相。

