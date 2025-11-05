豬肉禁宰周五解禁！市場攤商備戰開市 盼民眾「大補貨」

豬肉禁宰周五解禁，建國市場業者今日下午前往攤位打掃。（林弘笙攝）

台中梧棲一處養豬場，爆發非洲豬瘟，中央下令禁宰禁運至6日。5日下午中央宣布，6日中午起活豬禁運解禁，批發屠宰將於7日解禁。今日下午市府依據中央指示，對全市50處市場內豬肉攤進行清消作業，率先到建國市場清消。現場豬肉攤販表示：7號解禁，也不知道當天現場會如何，只能以不變應萬變，至少可以開始賺錢了。

據了解，建國市場每月都會進行例行性清消，因豬瘟豬肉攤休市的15天裡，針對場內列冊的51個豬肉攤，每日由市場清潔人員用次氯酸水進行消毒作業，15天當中也有1次委託民間清消業者，進入場內進行全面清消。

攤販老闆娘表示，大家都說7日開市後會很亂，只能以不變應萬變，自己預期民眾會大補貨。爆發豬瘟以來，政府不管在補助款或是清消上對我們的協助，很感謝都有想到基層，7號終於可以開市，這2天好好準備，全力以赴面對客人。

攤販廖先生指出，休市的損失至少15萬元，預估7日開市價格不會有太大的浮動，因為中央有政策管控宰豬的數量。很感謝台中市府，讓台中的豬肉攤商除有中央發放的補助款外，還有額外加碼共1萬5千元的紓困金，雖然補助款及紓困金，總計4萬5千元，但有總比沒有好。

