豬肉禁宰解封！民進黨團端出「肥滋滋」滷肉飯當早午餐

民進黨立院黨團端出熱騰騰、肥滋滋滷肉飯慶祝豬肉禁宰解禁 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 豬肉禁宰今(7)日解封，民進黨團立院黨團今日就端出熱騰騰的滷肉飯等新鮮豬肉。幹事長鍾佳濱表示，這個真的是今天剛宰的溫體豬做的，這個豬多養了15天，真的肥滋滋。他呼籲大家多支持豬農，但該究責還是要究責。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱與綠委今日在立法院議場前受訪說，終於盧媽媽道歉，把我們豬還回來了。今日立冬，傳統進補，無謂就是吃薑母鴨、麻油雞、羊肉爐，但今年立冬，民進黨團鼓勵大家愛吃台灣豬，今天有北部稱為滷肉飯、南部叫做肉燥飯，還有扣肉飯，這個豬多養了15天，真的肥滋滋。

廣告 廣告

鍾佳濱說，雖然很開心豬回來了，但接續下來的司法調查也要追究到底，到底整個讓豬農損失慘重，讓台灣民眾長達2週沒豬肉可吃，不只是螺絲掉滿地，雖然台中市政府已經進行必要行政處分，但後續檢調、相關主管機關對於非洲豬瘟重現台灣，還是要找出問題關節，對應該負責的人提出司法究責。

對於為什麼今天才解封，上午就有豬肉可以用，媒體詢問確定是今天宰的溫體豬肉嗎？鍾佳濱說，店家說是今天的，「我們特別去問到是溫體豬，絕對不是冷凍的。」立委吳思瑤說，「吃起來也是很新鮮的」。賴瑞隆說，「看起來特別的肥，肥肉比例真的很多」。鍾佳濱說，在杭州南路上，但是他不能幫店家宣傳。

吳思瑤說，今日幹事長在黨團群組第一個發文就是今天黨團的早餐是豬肉早餐，大家就一陣歡呼。鍾佳濱補充說，「早午餐啦，這個吃了中午可以少吃一點」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

禁運14天解封！屠宰、拍賣11/7凌晨重啟 農業部公布復市時間表

為非洲豬瘟道歉 盧秀燕稱「媽媽做不好」 媒體人痛批情緒勒索：賴不掉就把媽媽搬出來