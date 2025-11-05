豬肉禁屠有望解封？他嗨喊「普發1萬吃爆台豬全餐」 全場讚爆：內行的

生活中心／黃依婷報導

受豬瘟影響全台禁宰、禁運豬隻，最快7日有望解封。（示意圖／資料照）

普發現金1萬元今（5）日（三）上午8時起開放登記，總統賴清德臉書發文，這次共有五種領取方式，包含：登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放。然而，近日台灣陷入非洲豬瘟疫情，最快有望在7日前解除禁令，讓前民眾黨中央委員張益贍期待喊，「拿一萬元來吃爆」。

張益贍發文，今日開始登記入帳領普發1萬元，且最快在本月7日豬肉禁屠令就有望解封，久沒吃台灣豬肉的他，不禁期待喊出「拿一萬元來吃爆控肉飯、割包、肉圓、麻油豬腰、阿明豬心、大腸麵線、酸菜白肉鍋」。

貼文曝光，引來網友留言，「幫豬豬相關產業加油也很好」、「內行的」、「腿庫飯一次吃兩碗」、「超餓的啦」、「等著包水餃的日子」、「朋友的麵攤都關門了，再不解封真的會餓死」、「剛好7日是立冬，買些排骨豬心回家進補」、「我喜歡吃酸菜白肉鍋首選」、「準備一趟3天2夜的台南豬肉美食之旅」。

據了解，昨日行政院長卓榮泰指出，中央應變中心最快將於今日召開會議做決定；司法調查部分就交由檢調單位處理，而若能順利解封，行政院將同步啟動兩項配套措施：第一，針對一級生產鏈提供補償機制；第二，採取豬肉總量管制，穩定市場供應與價格。

