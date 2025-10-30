豬肉禁運禁宰令衝擊餐飲業 彰化業者改推雞肉羹、雞腿飯

不同部位的雞肉擺上架，老闆手起刀落切不停，台中市爆發非洲豬瘟，最大批發市場建國市場，47攤溫體豬肉幾乎全部停業，消費者轉而購買雞肉、魚肉，部分價格漲了1至3成。

消費者陳小姐說：「就吃別的肉，最近雞肉買比較多。」

雞肉攤商張先生則指出，「有增加啦，有的人爌肉飯的沒用豬，會來買雞腿回去做，有漲一些。」

仔細看市場內還是有販售冷凍豬肉，業者低調表示消費端還是有豬肉需求，怕嚇跑顧客不敢調漲，後續市場價格趨勢還要觀望。建國市場自治會強調，雞魚都因為需求量增加微幅調漲，消費者也多能體諒。

台中市建國市場自治會長蔡官典表示，「主食的部分像雞肉、魚肉都會微幅調漲，因為現在就是原物料不夠。」

豬肉禁運禁宰令也衝擊餐飲業，彰化知名爌肉飯業者賣完最後一鍋爌肉，改推出雞腿飯，另一間肉羹業者則嘗試以雞柳條取代豬後腿肉賣雞肉羹。

爌肉飯業者謝泊宏說：「要等到豬市開市的時候，正常可以買到豬肉的時候，才會開始販賣豬肉的部分。最近就是暫時以我們新品，我們的滷雞腿飯來呈現。」

肉羹業者林泓志說道，「沒有豬肉暫用雞肉，我們是用雞柳條。」

業者強調爌肉改雞腿，需要多費心力、成本較高，雞肉羹則是處理上比較費工，加上人工成本與豬肉相差無幾，業者面對豬瘟臨機應變展現韌性，也考驗消費者接受度。

