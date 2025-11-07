豬肉禁運解除首日！新北黃昏市場搶先販售 南北市場湧現買氣

屏東中山黃昏市場恢復供應後，民眾蜂擁搶購，肉攤幾乎沒空過。（圖／報系資料照）

歷經15天豬隻禁運，今日（7日）起禁令正式解除，全台肉品市場陸續恢復拍賣與屠宰作業。由於拍賣與分切需時，預估零售市場最快明日才會有新鮮豬肉供應。不過，新北市部分黃昏市場搶先一步上架，已有業者自民營屠宰場取得現宰豬肉，下午即開始販售，引發民眾熱烈搶購，婆婆媽媽擠滿攤位，直呼「終於等到新鮮豬肉」

屏東縣豬隻今日下午才完成拍賣，預估新鮮豬肉將於明日供應至各零售市場。 （圖／屏東縣肉品市場）

根據《自由時報》報導，新北市肉品市場今日中午起恢復拍賣，根據農業局統計，拍賣成交頭數為2711頭，平均重量141.6公斤，平均每公斤價格111.48元，與10月相比上漲約8％，整體價格仍屬平穩。由於拍賣數量較以往增加1至2成，拍賣時段由原訂中午12時一路延長至傍晚6時才結束。

廣告 廣告

目前現宰豬肉優先供應冷凍肉品業者，一般市場的溫體豬則需等至明日早市才會正式販售。然而像汐止秀豐黃昏市場、中和區和平街等地的肉販，今下午已搶先從民營屠宰場取得溫體豬肉上架販售，婆婆媽媽紛紛前往選購，強調「新鮮豬肉才對味」，開心今晚就能煮肉絲、煮排骨湯給家人享用。

南部方面，屏東縣肉品市場同樣於今日中午起恢復豬隻拍賣，據《中國時報》指出，交易持續至下午4時，共拍賣1658頭，市場零售供應預估明日才會啟動。屏東中山黃昏市場則出現另一波搶購熱潮。一名顏姓肉販自高雄進貨後回屏東販售，雖然生意興隆、人潮不斷，但因仍以禁宰前舊價販售，導致「生意很好卻沒賺錢」。

他指出，以往進貨價每公斤為95至105元，今日則飆升至124元，4頭豬的成本從5萬4000元增至6萬4000元。顏姓業者表示，今日為禁宰解除首日，許多業者為搶先進貨導致價格走高，預估下週供應量增加後，價格可能逐步回穩，但仍需視政府調控與市場需求變化而定。隨著全台拍賣恢復、流通體系逐步恢復正常，豬肉市場可望在近日全面回歸穩定供應，後續價格走勢仍備受關注。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

美濃小番茄新品種抗病毒 有望迎來豐收之年

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這