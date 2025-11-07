豬肉終於解禁！侯友宜視察市場：勿心存僥倖

▲全國恢復活豬運載、批發，新北市長侯友宜今（7）日上午前往肉品市場視察。（圖／侯友宜辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 台中梧棲養豬場自10月21日爆發非洲豬瘟，農業部緊急祭出相關措施，包括豬隻禁宰、禁運15天，並且全面禁止廚餘養豬，所幸疫情並未擴散得以解封，昨（6）日中午恢復活豬運載，今批發、屠宰解禁。新北市長侯友宜一早前往肉品市場視察，要求徹底落實環境清消、車輛動線管制，以及肉品來源查核。

▲新北市長侯友宜特別要求，在環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，市場重回正軌，防疫的腳步絕不能鬆懈，感謝所有第一線防疫夥伴，全力投入養豬場稽查、廚餘去化、屠宰場清消與肉品追蹤等工作，才能順利度過15天防疫管制期。今天他再度來到新北市肉品市場，特別要求在環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實，侯友宜也再一次提醒，「切勿心存僥倖」，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰，未來持續守好防線，確保豬隻健康、肉品安全，讓市民安心消費，產業恢復常態。

▲新北市府聯合稽查小組6日清晨主動前往林口區養豬場稽查。（圖／新北市政府提供）

另外，新北市府聯合稽查小組6日主動前往林口區養豬場稽查廚餘禁餵狀況，於清晨4點多發現廚餘車輛載有廚餘桶停置場外，且廚餘車上裝有28桶廚餘，經開蓋逐一檢視，違規事證明確。緊連旁邊養豬場其蒸煮樔亦裝滿未蒸煮廚餘，以及4桶動物性廚油，場主及環保局人員目測樔內至少有100桶份量。場主坦承，攪粹後未蒸煮餵食豬隻。稽查小組表示，該2場為同一場主經營，兩場緊鄰、共飼養約1,700頭豬隻，使用同一套蒸煮設備，該業者違反防疫規定，運載廚餘並餵飼未蒸煮廚餘養豬，依據動物傳染病防治條例第43條，處最重罰。

▲新北市聯合稽查小組已將2違規場拉封鎖線，所有豬隻移動管制15天，不准上市。（圖／新北市政府提供）

聯合稽查小組立即要求業者將廚餘載運至新店焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用，廚餘採樣也已送往台大初篩實驗室送檢。通報中央災害應變中心後，指揮官陳駿季指示，其違反廚餘使用，採限制上市措施，新北市聯合稽查小組已將2違規場拉封鎖線，所有豬隻移動管制15天，不准上市。違規畜牧場一律取消禁用廚餘期間之飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。新北市非洲豬瘟災害應變中心強調，切勿心存僥倖，絕對嚴辦到底。為防範非洲豬瘟疫情傳入，不得使用廚餘餵飼豬隻，後續將持續辦理稽查，違規者將依法連續裁處。

