豬肉解封前夕！盧秀燕臉書大談防疫成果 慘遭網友負評灌爆

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，確認全國僅發現單一案例場，中央災害應變中心宣布自今（6）日起兩階段解封。台中市長盧秀燕昨（5）日在臉書發文表示，進入解封倒數的關鍵階段，市府不能鬆懈，確保防疫萬無一失；感謝所有防疫團隊、中央夥伴與市民家人的協助。然而卻引來網友一面倒負評，「要解封就收割」、「別人把事情處理好了，這個時候妳就跑出來了」、「晚餐想喝豬肝湯喝不到，讓我想到盧市長」。

「越是接近解封，防疫團隊就越要謹慎。」盧秀燕昨日晚間在臉書發文表示，中央應變中心已宣今日中午解除全國豬隻「禁運、禁宰」措施，但「禁止廚餘養豬」仍會持續實施。

盧秀燕在文中強調，進入解封倒數的關鍵階段，台中市政府不能鬆懈，確保防疫萬無一失。防疫團隊5日持續擴大清消，包括肉品市場、屠宰場、焚化爐及化製設備，另外每日養豬場訪視、死豬與活豬抽檢，結果皆為陰性。也依中央指示回溯至8月1日，全面檢視台中市每日死亡豬隻情況，經比對後目前無異常，顯示疫情獲得有效控制。

至於案場場主父子目前羈押禁見，盧秀燕指出，台中市府特別商請地檢署協助押解返家，針對住家環境進行共9次採檢，最新檢驗結果全部呈陰性。另按照中央指示，台中市政府已啟動「東南亞餐飲店家稽查專案」，目前掌握17家業者，若有未登記或隱藏巷弄內的餐廳，也會一併查核，確認肉品來源清楚，廚餘依法清運。

盧秀燕強調，她要感謝所有防疫團隊、中央夥伴與市民家人的協助，讓防疫工作能穩健前進，防疫視同作戰，守住台中就是守住台灣。

然而該文一出卻引起大量網友不滿，截至稍早已湧入超過3千則留言，批評盧秀燕「你確定你有做什麼嗎？」、「好敢說…比花蓮還敢講」、「晚餐想喝豬肝湯喝不到，讓我想到盧市長」、「廚餘繼續挖坑繼續倒？」、「萬聖節都過了你還跑出來搗蛋」。

更有網友質疑盧秀燕收割中央努力，「要解封就收割」、「要解禁才跑出來蹭！」、「別人把事情處理好了，這個時候妳就跑出來了」、「很抱歉，絕對沒有中央地方攜手，只有中央在努力，地方只會扯後腿」、「三句不離中央」、「那麼無能只會中央中央，你鬼鼓媽下台讓中央指派一個來管台中好了」。

