豬肉解封！毛豬恢復拍賣畫面曝光 每公斤96至106元

非洲豬瘟延燒多日，終於迎來解禁！今（7）日零時起，恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。農業部指出，截至上午11時45分，全國20處肉品市場已有7處開始拍賣，依議定頭數秩序出豬，毛豬拍賣價格約每公斤96至106元，市場平穩。

農業部表示，截至今日上午11時45分，全國20處肉品市場已有7處市場已開始拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤96元至106元之間，其餘各市場將陸續開始交易，目前毛豬拍賣價格尚平穩。

目前毛豬拍賣價約每公斤96至106元。（圖／農業部提供）

農業部長陳駿季昨日在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會中表示，目前疫情判定為「清零」狀態，但解封後的監控仍不可鬆懈。為了讓出豬程序能夠順利，農業部也會密切掌握供應情形，「每週召開調配會議」，若預供量大於上市頭數，將以抽籤決定出豬登記資格。

陳駿季也說，會提供獎勵方式運銷出豬，所有豬農皆可加入合作社或農會體系登記，優先出豬，並到明年3月31日免收手續費。同時，農業部也將每日監控市場情勢，機動啟動冷凍分流，直供冷凍廠屠宰凍存，確保豬農合理收益。

