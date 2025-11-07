豬肉解封！首日「每公斤96至106元」 農業部：拍賣價平穩

▲ 圖/資料照

台中梧棲一處養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，歷經多日防疫措施後，活體禁運與禁宰令今(7)零時起解除。農業部表示，截至上午11時45分，全國20處肉品市場當中，已有7處市場開始進行拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤96元至106元之間，其餘各市場將陸續開始交易，目前毛豬拍賣價格尚平穩。

農業部畜牧司司長李宜謙表示，上午雖然僅有7處肉品市場進行拍賣交易，但今全台20處市場都會進行拍賣，農業部會密切掌握供應情形，每周召開調配會議，排定每天上市頭數，原則每天不超過3萬頭，直到明年至3月底，若預供量大於上市頭數，將會抽籤決定出豬資格，若連續兩天沒拿到登記資格，隔天會優先安排。農業部也會鼓勵豬農透過合作社與農會共同運銷，到明年3月31日免收手續費。

根據農業部統計，國內毛豬每日拍賣交易約2.3萬頭，在疫情爆發前每公斤平均拍賣價約95至98元。15天禁令期間約累積39萬頭滯場豬隻，預估明年3月前調節完成。

