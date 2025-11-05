豬肉解禁即將上路！攤商憂首日「搶拍潮」失控，台中市府：以量制價。(圖／TVBS)

非洲豬瘟終於要解禁了! 農業部宣布將於11月6日中午12點先行解禁活豬運輸，並於11月7日凌晨12點恢復屠宰拍賣作業。台中市政府已啟動市場豬肉攤位全面清消工作，預計兩天內完成50個市場的消毒。然而，部分攤商憂心解禁首日可能出現搶拍潮，台中市府則表示已準備2200頭豬以穩定市場供需。農業部同時維持禁用廚餘養豬政策，未來恢復須符合三項嚴格要件。

豬肉解禁即將上路！攤商憂首日「搶拍潮」失控，台中市府：以量制價。(圖／TVBS)

農業部長陳駿季宣布，非洲豬瘟疫情已持續鎖定在案例場內，因此決定於11月6日中午12點解禁活豬運輸，11月7日凌晨12點恢復屠宰拍賣作業。不過，目前仍維持禁用廚餘養豬的規定。農業部動物防疫組長林念農表示，廚餘養豬的恢復必須符合三個前提條件，包括廚餘查核落實、配合立即偵測系統，以及確保依規定蒸煮並上傳資料，在這三個要件完備的情況下才會考慮恢復。

廣告 廣告

台中市政府啟動市場豬肉攤位全面清消工作，預計兩天內完成50個市場的消毒。(圖／TVBS)

隨著解封令的宣布，台中市各市場肉攤已啟動全面清消作業。消毒人員進入建國市場等重要市場，逐攤進行消毒。台中市政府於5日已完成16個市場的清消工作，6日預計清消34個市場，包括早市和黃昏市場。然而，許多豬肉攤商擔心解封首日會出現搶拍現象，形成另一種市場亂象。有攤商表示，大家會想要大量補貨，預訂豬隻的情況一定會出現，形成搶購潮。

11月6日中午12點解禁活豬運輸，11月7日凌晨12點恢復屠宰拍賣作業。(圖／TVBS)

針對攤商的擔憂，台中市經發局長張峯源強調，開市第一天已準備2200頭豬，雖然平時市場需求量約為3000頭，但經過推估，2200頭應足以滿足市場需求，並能有效控制價格。

台中市府也同步啟動案例場5公里內的東南亞餐廳稽查工作。(圖／TVBS)

除了市場清消外，台中市府也同步啟動案例場5公里內的東南亞餐廳稽查工作。稽查人員仔細檢查餐廳冰箱內的肉品來源，不論大箱或小盒肉品都不放過。市府計劃稽查17家東南亞餐廳，目前已完成9家的檢查，暫無發現違規事項，剩餘8家將持續進行稽查。同時，市府也會針對全市量販店、超市以及餐飲業者的豬肉產品來源和標示進行持續查核，確保食品安全。

更多 TVBS 報導

23日午後禁運！ 數量有限 上午傳統市場還有賣溫體豬

「百威」黑心腸續燒 高、屏數百家「豬腸」檢驗出爐

解禁了！無新案例 農業部：明中午解活豬禁運令、廚餘養豬續禁

名店滷肉飯「素肉充當豬肉」硬賣沒告知 他回家打開怒：簡直詐欺

