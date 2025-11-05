豬肉解禁彰化肉圓、爌肉飯回歸 業者拚8日重新開賣

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】中央災害應變中心今（5）日宣布，11月6日恢復活豬運輸，7日開放拍賣及屠宰，分兩階段解禁。彰化肉品市場在疫情前每日交易量約1800多頭，每公斤價格約93至95元，解禁後交易量預估增加約一成。

中央宣布非洲豬瘟禁運禁宰分階段解禁，彰化傳統美食業者盼望已久的溫體豬供應將回歸，預計11月8日重新開賣肉圓、爌肉飯。（資料照 記者陳雅芳攝）

因台中爆發非洲豬瘟，中央自10月22日起實施全台豬隻禁運禁宰15天，彰化縣各肉品市場及小吃業者受到影響，不少攤位被迫暫停營業，顧客也一度無法吃到新鮮溫體豬料理。中央災害應變中心今（5）日宣布，11月6日恢復活豬運輸、7日開放拍賣與屠宰，分兩階段解除禁令，讓地方業者鬆了一口氣。

廣告 廣告

彰化市阿璋肉圓老闆施明裕表示，供應商已確認11月8日即可重新供貨，「顧客忍了好幾天沒吃到溫體豬，解禁後一定會湧入大批人潮。」他透露，疫情期間，他每天都接到顧客詢問肉圓何時開賣的電話，大家都迫不及待。

中央宣布非洲豬瘟禁運禁宰分階段解禁，彰化傳統美食業者盼望已久的溫體豬供應將回歸，預計11月8日重新開賣肉圓、爌肉飯。（資料照 記者陳雅芳攝）

北斗知名肉圓店「肉圓生」負責人范振森指出，他們使用台灣豬後腿肉製作肉圓，禁運期間不得不從周一起暫停營業五天，連宅配訂單也暫停出貨。「雖然收入受到影響，但大家都理解，防疫最重要。」范振森笑說，7日肉品市場一恢復供貨，他們就能補貨，預計8日中午重新開張，將用最鮮美的肉圓迎接老顧客。

阿泉爌肉飯老闆謝泊宏表示，禁運期間推出的雞腿飯意外受到消費者熱烈歡迎，餐點口碑大增。如今溫體豬肉回歸，他們預計星期六恢復爌肉飯供應，但雞腿飯與雞腿便當仍會每天限量80至100份，「賣完就沒有囉！」他說，即便爌肉飯回來，雞腿系列仍會保留，讓顧客有更多選擇。

中央宣布非洲豬瘟禁運禁宰分階段解禁，彰化傳統美食業者盼望已久的溫體豬供應將回歸，預計11月8日重新開賣肉圓、爌肉飯。（資料照 記者陳雅芳攝）

據了解，疫情前彰化肉品市場每日交易量約1800多頭，價格介於每公斤93至95元。隨著解禁後，預計交易量可望增加約一成，業者表示，雖然短期仍需觀察市場反應，但整體對市場復甦持樂觀態度。

不少民眾也期待重新品嘗彰化經典小吃。施明裕說，解禁後首個周末，攤位前可能出現「排長龍」的景象，大家都想一解長時間沒吃到溫體豬的癮。肉圓香味再度飄散街頭，對當地小吃文化與經濟都是一大振奮。