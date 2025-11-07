豬肉解禁後小吃攤備戰復業 傳統市場迎溫體豬重返買氣回溫
全國豬隻雖於昨日正式解禁，但以豬肉為食材的小吃攤業者，仍要在今日才有新鮮豬肉製品。不少已經休息10多天的基隆廟口夜市攤商，7日一大清早就在清理店面，準備迎接周末造訪的客人；台南市東區販售豬腳的業者說，禁運期間雖暫時使用冷凍庫存肉，但吃豬肉的顧客明顯變少，如今終於等到豬肉上市，希望消費者趕快上門光顧。
基隆廟口夜市部分攤商7日上午就等不及先整理環境，準備開業，迎接8日新鮮豬肉供應。攤商表示，自從豬隻禁宰禁運迄今休息近2周，也算機會難得，「還能睡到自然醒」。
部分還有豬肉存貨的業者說，雖然8日凌晨才有新鮮豬肉供應，但趁天氣好，趕緊將最後的「貨底」拿出來烹煮，也預先整理休息多日的攤位，希望能把先前歇業的營業損失多少賺一點回來。
彰化阿泉爌肉飯業者謝泊宏表示，以往肉商多在早上送肉，但在解禁前，已央請肉商提早配送肉品，雖然預計半夜才送達，但只要收到肉就會開始處理，希望趕在今日一早開市，讓消費者大快朵頤。
台南先前也有幾家知名小吃攤因無豬可用，暫時宣告休息，目前多仍未恢復正常營業。中西區排隊小吃名店「阿明豬心冬粉」宣布8日恢復營業，不少死忠饕客已在倒數等待吃一波；東區一家販售豬腳的業者說，先前還有冷凍庫存肉可用，加上最近吃豬肉的人少，數量剛好撐過這波禁宰期間，如今終於等到正常殺豬了，但7日買氣一般，希望客人趕快上門光顧。
各地的黃昏市場因為新鮮溫體豬肉回歸市場，吸引許多婆婆媽媽前來採買，冷清將近半個月的豬肉攤也再現熱絡買氣，但傳統市場要到今日上午才販售溫體豬肉。
而中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會發起「挺國產豬肉，守護學童餐桌」行動，在符合營養基準的前提下，適度增加豬肉食材的使用頻率，共同穩定市場需求、支持國產養豬產業的復甦與永續發展。
