豬肉解禁第2天 豐原知名小吃大排長龍

〔記者歐素美／台中報導〕台灣豬肉解禁第2天，台中市豐原區知名康康豬豬血湯及豐榮肉丸等小吃，今天近午仍大排長龍，內用和外帶都需排隊，台中市議員謝志忠昨即到康康豬吃早餐，他說台灣豬終於解封，先點爌肉飯和豬血湯，大滿足，還是那個最熟悉的最對味！

康康豬豬血湯的豬血湯及爌肉飯、肉燥飯等都是客人常點的美食，昨該店恢復營業首日，一早就大排長龍，內用和外帶都要排隊等，今天一樣排隊，民眾說，長期早餐吃炒麵、喝豬血湯，終於可以再吃到這種道地美食；知名的豐榮肉丸，今天11點一開門，現場也大排長龍。

市議員謝志忠表示，防疫期間許多店家暫停營業，辛苦大家，特別是豐原、后里的早餐，遐邇聞名爌肉飯炒麵豬血湯全部都歇業，根本就是重災區，順利解封後，大家開始恢復正常，懷念味道的不用客氣，趕快上門消費，一方面填補一下自己的思念，另一方面彌補一下店家的損失，一兼二顧。

