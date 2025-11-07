豬肉解禁首日拍賣 較禁運前微漲

農業部為防止非洲豬瘟病毒擴散祭出禁運禁宰15天措施，原本外界擔心豬價恐低迷，雲林肉品市場公司總經理黃加安甚至親自逐一拜託承銷商「護盤」。沒想到7日解禁後首日拍賣，規格豬平均價格高達每公斤103.92元，較禁運禁宰前的每公斤96.61元高出不少。農業部官員坦言，由於肉商、餐廳等需求大，儘管「塞豬」上看39萬頭，但開市價格還「不錯」，將協助調配相關豬隻滿足需求，預估今天將供應2萬頭毛豬。

全台各縣市肉品市場7日解除禁令，開放拍賣、屠宰，全台最大養豬縣雲林肉品市場更提前1小時於上午8點40分開拍，第1隻毛豬以99.6元開盤，雲林縣長張麗善也坦言鬆一口氣。

台中大安肉品市場總務課長陳巧婷表示，昨因冷凍商需求臨時調配豬隻，臨時增加供應202頭豬隻。最終賣出2480頭，收盤平均重量128.7公斤、每公斤均價達98.34元，首日成績讓他們放心不少；彰化縣肉品市場總經理陳國興說，昨日拍賣較往常踴躍、價格略高於禁令前，推測應與庫存肉品用完、政府鼓勵冷凍商進場等因素有關，且豬隻重量平均約增加15公斤。

農業部統計，昨日全台拍賣頭數達2萬8306頭，與過年前後供應頭數相仿，但規格豬價格平均達每公斤103.92元，以供應雙北肉品的新北肉品市場來看，平均價格更達111.48元。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，原本就預估價格為每公斤95元以上，仍有肉商、餐廳、冷凍廠無法補足庫存，預估價格仍會維持相當水準。

「原本預估價格應為每公斤95元至100元左右」，中華民國肉類商業同業公會全國聯合會理事長陳德南認為，依目前豬農成本評估，台灣毛豬價格應為每公斤95元左右較為合理，每公斤接近104元價格的確太高，呼籲農業部應放鬆管制，讓肉品市場自行調整，他也預估隨著庫存漸漸回補，價格應會漸趨穩定。

農業部畜牧司長李宜謙則說，雖然開市首日供應達2萬8000餘頭，肉商、餐廳等買氣很旺，因此價格仍維持在不錯水準，8日適逢周六，過去平時供應毛豬約1萬3000至1萬4000餘頭，將增供至2萬頭以滿足需求，之後會更頻繁召開毛豬調配會議適時調配豬隻至需要的肉品市場。