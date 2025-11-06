豬肉解禁！北市何時買得到溫體豬？市場處給答案

記者施春美／台北報導

農業部表示，由於非洲豬瘟已達清零的效果，6日中午12時解禁運輸、明（7日）凌晨0時解禁批發屠宰。(示意圖／資料照)

台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央上月宣布豬隻禁運、禁宰15天。由於爆發後並未新增其他案例，已達「清零」效果，今（6日）中午12時解禁運輸、明（7日）凌晨0時解禁批發屠宰。北市市場處今表示，7日零時起中央禁宰政策解禁後，北市公有市場將以乾淨、安心的環境，供民眾採購生鮮豬肉。

農業部昨表示，由於國內豬肉大多需經過拍賣、屠宰後才會供應傳統市場，而11月7日開放後，國內的肉品市場會在7日早上至傍晚這段時間進行拍賣，後續再進入屠宰的程序。因此，最快可在11月7日的黃昏市場見到溫體豬，但大部分的傳統市場肉攤則是在11月8日（六）上午開始販售國產豬。

廣告 廣告

針對中央宣布7日零時恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，並宣布市場豬肉攤需先清消才可復業，北市市場處今作出如下回應：

北市公有市場共36處有豬肉攤，市場處5日起至6日已完成全部清消作業。7日零時起中央禁宰政策解禁後，北市公有市場將以乾淨、安心的環境，供民眾採購生鮮豬肉。

此外，豬肉攤復業後，市場處也會配合疫情發展及中央政策，不定時稽查市場豬肉產品來源情況，以確保食品安全，讓消費者安心。

更多三立新聞網報導

癌末患者家人求隱瞞病情 暖醫秒回3字！結局超動人

長壽秘訣曝 沖繩人愛吃「1甜食」！很少健身也不跑步

獨家／西班牙「一天五餐」很健康？名醫揭真相：「1狀態」比食物重要

滑手機害脖子酸？新研究曝「2行為」才是兇手：很多人搞錯

