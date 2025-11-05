「豬肉解禁」名店鬆口氣 肉圓老店估週日恢復品項

高雄市 / 綜合報導

非洲豬瘟禁運禁宰令期間，衝擊不少小吃餐廳，入選「屏東100碗」的黑白切肉圓名店停售肉圓，改用魚蛋、花枝等替代豬內臟當「黑白切」，如今禁令將解封，老闆預估最快週日9日，能恢復供應肉圓等溫體豬產品；另一間肉夾饃店，改推「紐奧良雞肉夾饃」，市場反應度不錯，豬肉恢復正常供應後，也將成為限定口味；而在高雄知名肉包店，則是上市有花香的「花系列窩窩頭」，等禁令解封，也能恢復供應正常貨量的肉包。

熱騰騰白飯淋上滷得透亮的肉燥，豬隻禁宰禁運令期間，入選「屏東100碗」的，黑白切肉圓名店，肉圓停售豬心豬肝不賣了，改用魚蛋花枝等等，替代豬內臟當小菜，顧客說：「盡量吃別種的吧。」饕客先忍忍，只能先嚐其他品項，不過很快就能有豬肉吃，老闆說，禁令解封後，如果8日殺豬，最快9日週末，就能恢復供應肉圓這些使用溫體豬的產品。業者徐明宏說：「招牌啦，可能目前就是要等到豬肉有穩定以後，才有辦法再製作。」

另一間肉夾饃店，紐奧良雞混合酸豆角，剁切的細碎好入口，烤得金黃酥脆的饃餅，對半切開之後加入滿滿餡料，再搭配切片小黃瓜，一口咬下，口感比起豬肉內餡更爽口，顧客說：「豬肉比較油膩一點，(這樣)，雞肉比較沒那麼油。」老闆莊先生說：「(用)帶皮雞胸肉，所以它比較不會那麼油膩。」豬肉短缺，老闆改推新口味來補位，由於市場反應度不錯，接下來有豬肉後，會將雞肉夾饃改成限定口味。

另外在高雄橋頭，這間開業89年的知名肉包店，帶著薰衣草、桂花或是洛神花香的「花系列窩窩頭」限定口味上場亮相，店長王姿雲說：「都有囤貨中，我們肉品都有供應了。」豬肉禁令期間逼出不少創意應變，新口味意外掀起話題，等到解封後，老味道回歸，新滋味也可能會繼續留在菜單上，多了一份新驚喜。

