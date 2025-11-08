豬肉解禁！攤商提早備貨 民眾搶吃滷肉飯：太幸福了

台灣豬肉禁令解除後，全台各地攤商與民眾迎來熱烈回響，許多知名小吃店與傳統市場紛紛恢復營業，吸引大批顧客前來排隊等候。在基隆廟口、宜蘭城隍切仔麵等地，民眾等待多日終於能夠品嘗到滷排骨飯、滷肉飯等豬肉美食，表現出對台灣豬肉的熱愛與思念。業者也積極備貨，有些甚至提前營業以滿足顧客需求，但也坦言這15天的禁售期間造成不小的經濟損失，希望疫情能盡快穩定下來。

溫體豬回歸攤商多備料，顧客直呼幸福。(圖／TVBS)

隨著豬肉解禁，基隆廟口的攤商們紛紛動了起來。許多攤位在前一天就提早開攤打掃環境，準備迎接周末的客人。一大早，許多思念已久的顧客便前來回味那裝滿白飯、淋上滷汁再加上一大片排骨的美味，或是香噴噴的滷肉飯。有客人表示，好幾天沒吃到這些美食，想念的心情讓他多吃了半碗飯，甚至還叫了一碗湯來配飯。在宜蘭，知名的城隍切仔麵在休息13天後，總算恢復營業，一早就湧進大批排隊人潮。等待的民眾並不喊苦，認為等了這麼多天終於能吃到豬肉，感到非常幸福。有顧客提到，終於吃到豬肉感到非常幸福，搭配豬腸、內臟，再沾個醬汁，味道真的很棒。

桃園一家傳統市場的情況也相當熱絡，豬頭肉、豬耳朵、滷大腸的銷量都很好。業者直呼整體生意成長了五成以上，並表示客人來都充滿笑容，大家能買到豬肉是好事，而且台灣的肉品質真的很好。不僅是知名小吃，菜市場賣豬肉的攤商也叫足了貨量，就怕一早民眾搶購。他們提早了作業時間，但也直言15天沒辦法做生意，損失真的不小。肉商江老闆表示，這段時間沒有收入，一天損失至少3000多元。宜蘭有市場攤商甚至在第7日晚間八點就開始宰殺，老闆在晚上9:40就載來肉攤，切肉等客人。有顧客提到，溫體豬吃起來口感比較好，有比較新鮮、比較甜的感覺，並表示已經買了很多，真的等了很久。如今豬肉重新回歸冰箱也回歸餐桌，大家只希望這波疫情能夠盡快恢復穩定。

