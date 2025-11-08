豬肉解禁！攤商提早備貨 民眾搶吃滷肉飯：太幸福了
台灣豬肉禁令解除後，全台各地攤商與民眾迎來熱烈回響，許多知名小吃店與傳統市場紛紛恢復營業，吸引大批顧客前來排隊等候。在基隆廟口、宜蘭城隍切仔麵等地，民眾等待多日終於能夠品嘗到滷排骨飯、滷肉飯等豬肉美食，表現出對台灣豬肉的熱愛與思念。業者也積極備貨，有些甚至提前營業以滿足顧客需求，但也坦言這15天的禁售期間造成不小的經濟損失，希望疫情能盡快穩定下來。
隨著豬肉解禁，基隆廟口的攤商們紛紛動了起來。許多攤位在前一天就提早開攤打掃環境，準備迎接周末的客人。一大早，許多思念已久的顧客便前來回味那裝滿白飯、淋上滷汁再加上一大片排骨的美味，或是香噴噴的滷肉飯。有客人表示，好幾天沒吃到這些美食，想念的心情讓他多吃了半碗飯，甚至還叫了一碗湯來配飯。在宜蘭，知名的城隍切仔麵在休息13天後，總算恢復營業，一早就湧進大批排隊人潮。等待的民眾並不喊苦，認為等了這麼多天終於能吃到豬肉，感到非常幸福。有顧客提到，終於吃到豬肉感到非常幸福，搭配豬腸、內臟，再沾個醬汁，味道真的很棒。
桃園一家傳統市場的情況也相當熱絡，豬頭肉、豬耳朵、滷大腸的銷量都很好。業者直呼整體生意成長了五成以上，並表示客人來都充滿笑容，大家能買到豬肉是好事，而且台灣的肉品質真的很好。不僅是知名小吃，菜市場賣豬肉的攤商也叫足了貨量，就怕一早民眾搶購。他們提早了作業時間，但也直言15天沒辦法做生意，損失真的不小。肉商江老闆表示，這段時間沒有收入，一天損失至少3000多元。宜蘭有市場攤商甚至在第7日晚間八點就開始宰殺，老闆在晚上9:40就載來肉攤，切肉等客人。有顧客提到，溫體豬吃起來口感比較好，有比較新鮮、比較甜的感覺，並表示已經買了很多，真的等了很久。如今豬肉重新回歸冰箱也回歸餐桌，大家只希望這波疫情能夠盡快恢復穩定。
豬瘟禁令解除！滷肉飯回來了 全台各地攤商大掃除迎客人
大火毀桃園南門市場攤商！豬瘟改賣薑母鴨又遇火劫 排隊名店受波及
涉塗改三聯單、廚餘未蒸煮 豬農父子遭收押
非洲豬瘟罪魁禍首出爐！ 農業部疫調結果：疑「未煮熟廚餘」
豬隻解禁！ 基隆廟口攤商忙備料、燉湯準備開業
豬隻解禁！ 基隆廟口攤商忙備料、燉湯準備開業EBC東森新聞 ・ 1 天前
久違香氣飄街頭迎客！豬肉解禁小吃攤恢復營業 民眾直呼好想念
昨日凌晨農業部開放全台豬隻屠宰、肉品拍賣，今（8）日菜市場跟小吃攤一早就擠滿了許多人。基隆廟口夜市有業者一拿到豬肉，早上四五點就開始備料。宜蘭在地知名的麵店一早就大排長龍，民眾表示平常不愛排隊，但這好台視新聞網 ・ 15 小時前
彰化肉香回來了！阿泉爌肉飯、阿璋與阿三肉圓同天重磅復出 人潮炸裂全為這一味
根據《中國時報》與《ETtoday新聞雲》報導指出，豬隻禁宰令期間，這些強調使用每日現宰溫體豬肉的在地老店被迫暫停主力商品，僅以雞腿飯或暫停營業因應，但隨著活豬恢復拍賣與屠宰，業者迅速調貨復工。今日一早，《阿泉爌肉飯》於清晨7點營業前已有顧客提前排隊，老闆施泊宏...CTWANT ・ 12 小時前
豬肉解禁後小吃攤備戰復業 傳統市場迎溫體豬重返買氣回溫
基隆廟口夜市部分攤商7日上午就等不及先整理環境，準備開業，迎接8日新鮮豬肉供應。攤商表示，自從豬隻禁宰禁運迄今休息近2周，也算機會難得，「還能睡到自然醒」。部分還有豬肉存貨的業者說，雖然8日凌晨才有新鮮豬肉供應，但趁天氣好，趕緊將最後的「貨底」拿出來烹煮，也...CTWANT ・ 20 小時前
明天休市肉商先搶豬肉 彰化肉品市場衝出112.5元高價
中央恢復毛豬屠宰和拍賣交易的第二天，彰化縣肉品市場今天最高價來到每公斤130元，平均拍賣價每公斤112.5元，比昨102.5元上漲10元。肉商認為，剛解禁買氣旺，又逢週日休市，承銷戶搶肉才抬高價格。昨天彰化肉品市場登記拍賣的毛豬多達2300多頭，其中有200頭是中央媒合的冷凍廠訂購，因為買氣熱烈，價自由時報 ・ 8 小時前
