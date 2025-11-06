豬肉解禁！最快11/7吃到溫體豬 「這天」大部分肉攤才有貨

全國非洲豬瘟疫情已達清零目標，中央災害應變中心正式解除活豬禁運禁宰措施，但仍維持禁止廚餘養豬的規定。農業部表示，最快11月7日市場可供應溫體豬肉，但大多數肉攤要到8日才會有貨源。農業部已啟動產銷調節機制，每天屠宰豬隻最多3萬頭，比平常多出5000頭，以確保市場供應穩定。此外，適逢11月7日立冬，若民眾暫時買不到豬肉進補，專家建議可選用土雞製作暖冬料理。

非洲豬瘟禁令解除。（圖／TVBS）

農業部長陳駿季表示，11月6日中午已解除活豬運輸限制，7日凌晨起也解禁相關屠宰、拍賣及屠體運送作業。這項好消息意味著全國沒有發現第二例非洲豬瘟，成功達到清零目標。雖然解除禁令，但仍嚴格禁止使用廚餘養豬。關於溫體豬肉的供應時程，陳駿季解釋，最早的批發拍賣將於7日上午10點開始，但民眾普遍能在肉攤購買到新鮮豬肉，可能要等到週六早市時才能看到。

廣告 廣告

在這15天的活豬禁運禁宰期間，全國養豬場累積了約35萬至39萬頭豬隻。解禁後，每日屠宰量將提高至3萬頭，比往常增加5000頭。目前約有2成的豬隻直接進入屠宰場處理，8成則透過肉品市場的拍賣制度銷售。為穩定豬肉價格，陳駿季強調，當價格下跌到特定程度時，將啟動分流措施，將部分豬肉冷凍儲藏，以維持拍賣價格在合理水平。農業部計劃每週定期召開調配會議，決定每日上市豬隻數量，這項措施將持續至明年3月31日。

賣場推吃雞肉料理進補。（圖／TVBS）

若民眾暫時還買不到豬肉，也可以考慮選擇雞肉作為秋冬進補的替代選擇。目前大賣場已與地方合作，教導民眾如何使用鮮嫩土雞製作暖冬料理。主廚吳秉承分享了一個小撇步，他建議燉煮完成後，再悶10分鐘即可完成美味料理。

更多 TVBS 報導

因應溫體豬將上市 嘉市全面消毒市場攤位守護食安

「全國禁宰運」影響豬農攤商生計 卓榮泰談補助：照法規做事

馬祖北竿有海漂豬屍體 非洲豬瘟再+1？農業部：收檢體檢驗中

屏東養豬第二大縣 周春米強調廚餘未解禁「不收外縣市廚餘」

