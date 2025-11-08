豬肉解禁！熟悉的味道回來了 卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味
即時中心／廖予瑄報導
熟悉的味道回來了！由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，豬肉也重新回到市場。今（8）日行政院長卓榮泰更在各大社群台上傳了一部大啖滷肉飯及豬肝湯的短影音，並強調，「美味的台灣豬肉回來了！」
影片中，卓榮泰首先來到位在桃園市大園區的「榕樹下小吃店」，並熱情地跟店家點了一碗「飯少滷肉多」的滷肉飯，美食上桌，他捧著撒了香菜的滷肉飯，湊近聞了聞說，「這就是兒時的感覺！」接著便拿起筷子，開始大口扒飯，享用佳餚；吃到一半時，店家更貼心送上一碗骨仔肉湯，而卓也熱心介紹，這碗湯是使用帶油脂的台灣溫體豬肉，並且一口肉片配上一口湯，滿足地享受，「這是本國的台灣豬肉，最好吃！」
接著，卓榮泰來到台北市大安區的「陳記豬肝湯」，並開始介紹招牌豬肝湯，「粉嫩粉嫩的」，他大口咬下，瞬間也被軟嫩的豬肝征服；一旁的店家也說，「今天的豬肝真的很漂亮！」
最後卓榮泰在離去前，也不忘向這一個月來，飽受豬瘟影響的店家加油，感謝大家在疫情期間的配合，「台灣豬回來了！每一口都是安心與驕傲！」
原文出處：快新聞／豬肉解禁！熟悉的味道回來了 卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味
更多民視新聞報導
「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬
盧秀燕赴建國市場 豬肉攤商:別辦活動 快補助"卡實在"
台灣豬是「外交神隊友」 林佳龍籲共同守護防疫成果
其他人也在看
川普向波特蘭部署國民兵 美國聯邦法官裁違法
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國一名聯邦法官今天裁定，總統川普向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，讓川普在美國城市動用軍隊的行動遭遇司法挫敗。中央社 ・ 14 小時前
身障者日間照顧聯合成果發表會 陳光復：持續打造友善支持環境
響應12月3日「國際身心障礙者日」，澎湖縣政府委由社團法人澎湖縣照顧服務協會承辦，8日於身障中心舉辦「身障日系列活動—『理解隱性障礙 消除誤解歧視』社區日間作業設施暨布建身心障礙者社區式日間照顧聯合成果發表會」。縣長陳光復親自出席並頒獎，肯定學員們的努力與成長，並強調縣府會持續打造友善、支持的身障者服務環境。陳光復強調，為落實對身障朋友照顧，自他上任後，調高身障者三節慰問金至每年1萬1,000元。執政近三年，縣府落實財政紀律，在「開源節流、積極爭取」原則下，成功達成「零債務」，不僅維持縣政品質，更讓縣府擁有更多能力投入在身障服務。面對財劃法衝擊評估，未來在財政許可、爭取議會支持及整體環境成長考量下，縣府將規劃進一步調高三節慰問金至每年1萬4,000元，讓身障朋友獲得更實質的照顧。陳光復表示，每年國際身障日，不僅是向身障者致敬的重要時刻，更是提醒社會看見「隱性障礙」所面臨的日常挑戰。透過活動的作品展示、課程成果與學員表演，社會大眾能更加理解身障者在生活中付出的努力，也能看見他們在困境中依然保持熱情與韌性，展現積極向上的精神，為社會帶來溫暖與力量。陳光復說，澎湖「社區式照顧」涵蓋率全國第一台灣好新聞 ・ 4 小時前
郭富城首攻高雄巨蛋自招變了 三寶爸唱跳兒歌撩粉「吻我」
郭富城昨（11╱8）起一連2天在高雄巨蛋舉辦「ICONIC世界巡迴演唱會」，30年沒到港都的他問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，樂得他說：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」他帶著大家乘坐時光機回到過去，聽到粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我。」讓全場尖叫聲掀頂。太報 ・ 4 小時前
小英、台灣戰貓接力赴歐拚外交 蔡英文今晚啟程訪德
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表演說，亮眼表現驚豔全球，蕭副總統率領的訪團一行預計於明（9）日清晨返抵國門。另一方面，前總統蔡英文今（8）日晚間也將啟程訪歐，應邀前往德國出席第1屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），副總統、前總統接力出訪，台歐關係持續升溫，讓國人備感振奮。民視 ・ 8 小時前
肉品市場開市後第2天 農業部：全國平均拍賣價約111元 尚稱平穩
全國豬隻昨天恢復開賣，農業部表示，截至今日下午5時，毛豬拍賣價格區間約在每公斤97元至117元之間，規格豬平均約111.92元，毛豬拍賣價格尚稱平穩。據畜產會資料顯示，今日國內毛豬交易頭數為21408隻、總平均重量132.1公斤、拍賣價每公斤111.27元；至於規格豬，交易19639頭、平均重量13自由時報 ・ 9 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎二獎楊宥翔：房仲詩人的剛剛好美學
楊宥翔以〈小滿〉獲新詩獎二獎，此詩揉和各種關於「小滿」的思索並帶有故事性，深受評審肯定，認為這首詩營造出「剛剛好的生活」——在城市與鄉村之間、AI與筆之間取得恰到好處的平衡。在房仲業任職的楊宥翔表示，靈感最初來自客戶的 LINE 個簽提及小滿，他因此發現二十四節氣中，唯有「小滿」的概念相對不直觀，反自由時報 ・ 7 小時前
亞職交流賽》「感受到12強冠軍球迷的熱情」 宋家豪感動登板
亞洲職棒交流賽今天進行「樂天內戰」，由桃猿迎戰金鷲，樂天金鷲台灣投手蕭齊於5局下接替先發投手大內誠彌，3個出局數都靠製造滾地球拿到，他用23球投1局失1分，被許賀捷、張趙紘先後擊出二壘安打，讓桃猿以1：1扳平比數，最快球速150公里。樂天金鷲另一名台灣投手宋家豪於6局下緊接著登板，只用8球就讓桃猿3自由時報 ・ 9 小時前
足球》理事長王麟祥請辭 足協依章程啟動補任事宜
中華足協理事長王麟祥8日以個人健康考量，在足協理事會正式請辭理事長職務。足協後續也將依據章程，啟動交接與補任事宜。王麟祥也透過公開信，感謝所有關心、陪伴、相信台灣足球的人，期盼，接任者能延續基層扎根、制度改善與支持足球人才養成，讓每個在球場奔跑的孩子，都有機會看到更遠的光。王麟祥辭去理事長後的公開信全文如下：中時新聞網 ・ 9 小時前
桌球》排名資格第4次賽 巴黎奧運國手簡彤娟出線
115年中華桌球排名資格賽進入後半段，今天結束第4次賽角逐，女子組巴黎奧運國手簡彤娟擊敗同屬國泰人壽削球新星陳佳宜，7年內第5度當選國手；合作金庫銀行蘇珮綾也擊敗昔日學姐陳思羽出線。男子組由馮翊新、黎彥君取得排名賽席位。TSNA ・ 8 小時前
上任國民黨主席言行頻惹議 鄭麗文近期「親中」爭議一次看
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文言行舉止備受矚目，而自她宣布參選黨主席後，就陸續發表許多「親中」言論，她今天（8日）更親自出席統派活動追思「共諜」，引發不少爭議。《鏡報》特別整理鄭麗文近期的爭議言行，讓讀者一次掌握。鏡報 ・ 8 小時前
新北觀光工廠勇闖一夏 親子闖關體驗熱鬧登場
（記者陳志仁／新北報導）2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」8日在MITSUI OUTLET P […]引新聞 ・ 4 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎佳作林佳儀：一首寫給「媽媽」的詩，包括身為母親的自己
林佳儀以〈昨日的航行〉記錄自己在照顧母親時，對於年華老去、疾病降臨的種種疑問。詩中聚焦為母親洗沐、哄睡的場景，以「年老的嬰兒」的意象，刻畫從自己曾經是嬰兒到如今的照護者，這宛如「輪迴」的身分轉換。她說，這是一首寫給「媽媽」的詩，這個「媽媽」指涉的包括當年孕育自己的母親，以及如今身為人母、照顧母親如幼自由時報 ・ 6 小時前
2025岡山眷村嘉年華樂群四號開放 陳其邁：爭取修復樂群全村 打造地標型文創聚落
【記者 王雯玲／高雄 報導】2025眷村嘉年華壓軸場於今(8)日在岡山舉行，自10月25日開始為期三周的嘉年華台灣好報 ・ 9 小時前
日本栃木縣首次參展 感受北台灣旅客的熱烈支持
【記者張嘉誠／綜合報導】 今年的ITF台北國際旅展進入第二天，人潮擠爆現場，參展的業者均忙得不可開交。今年的參 […]民眾日報 ・ 4 小時前
8至80歲共舞》屏東青銀街舞祭 「鎖舞」奪冠氣氛超嗨
共舞促進世代互動，屏東縣政府今（8）日在縣立體育館舉辦「2025年屏東青銀街舞祭」，262位長者與75位青年學子同台共舞，15支隊伍輪番登場，氣氛超嗨，最後由屏東縣善護協會以1970年代風行的鎖舞（Locking），奪下第1名舞狀元獎，枋寮鄉人和社區發展協會、萬丹鄉興全社區發展協會分獲2、3名。自由時報 ・ 8 小時前
「宇宙彌勒皇教」咒政要 內政部出手調查
國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主被爆出每天集結信徒發起詛咒，對象橫跨國內外政商名流，內政部接獲檢舉後已介入調查。不過，現在又有信眾出面指控，每個月都被推銷購買法器，15年來花了上千萬元，實在負擔不起想台視新聞網 ・ 7 小時前
李斯特菌奪6命！ 醫揭「冰箱熟食」比生食更可怕
美國近期爆發李斯特菌疫情，已造成全美18州6人死亡、27人住院。婦產科醫師蘇怡寧特別提醒民眾，李斯特菌並非僅存在於骯髒或未煮熟的食物中，相反地，低溫且濕滑的環境反而是其最佳生存條件，冰箱內的冷藏熟食更可能成為危險來源。中天新聞網 ・ 19 小時前
核電廠耐震 台電堅守安全
【記者郭襄陽台北報導】監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電7日說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序（美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第 3 層級之程序）辦...自立晚報 ・ 4 小時前
台股大盤失守月線 本周成交市值縮減1.8兆、一周跌2.06％
在國際股市雜音干擾下，台股本周表現不佳，以2萬7651點收盤，失守月線，指數下跌581點，跌幅約2.06％，7日全體上市...聯合新聞網 ・ 11 小時前