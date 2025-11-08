即時中心／廖予瑄報導

熟悉的味道回來了！由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，豬肉也重新回到市場。今（8）日行政院長卓榮泰更在各大社群台上傳了一部大啖滷肉飯及豬肝湯的短影音，並強調，「美味的台灣豬肉回來了！」

影片中，卓榮泰首先來到位在桃園市大園區的「榕樹下小吃店」，並熱情地跟店家點了一碗「飯少滷肉多」的滷肉飯，美食上桌，他捧著撒了香菜的滷肉飯，湊近聞了聞說，「這就是兒時的感覺！」接著便拿起筷子，開始大口扒飯，享用佳餚；吃到一半時，店家更貼心送上一碗骨仔肉湯，而卓也熱心介紹，這碗湯是使用帶油脂的台灣溫體豬肉，並且一口肉片配上一口湯，滿足地享受，「這是本國的台灣豬肉，最好吃！」

接著，卓榮泰來到台北市大安區的「陳記豬肝湯」，並開始介紹招牌豬肝湯，「粉嫩粉嫩的」，他大口咬下，瞬間也被軟嫩的豬肝征服；一旁的店家也說，「今天的豬肝真的很漂亮！」

最後卓榮泰在離去前，也不忘向這一個月來，飽受豬瘟影響的店家加油，感謝大家在疫情期間的配合，「台灣豬回來了！每一口都是安心與驕傲！」

原文出處：快新聞／豬肉解禁！熟悉的味道回來了 卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味

