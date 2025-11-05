豬肉解禁！議員拆解盧秀燕「危機三階段」：究責剛開始！

論壇中心／王柏倫報導

台中爆發非洲豬瘟後豬隻禁運宰，中央應變中心5日宣布，6日中午起開放活體豬隻運輸，7日0時起屠宰解禁，但台中市長盧秀燕卻提前在4日就預告「禁制期剩兩天」，被質疑搶快。民進黨台中市議員黃守達在《台灣最前線》節目中分析，盧秀燕遇到重大危機，都有「三階段」操作，但絕對不要以為這次能「頭過身就過」。

豬肉解禁倒數，盧秀燕5日再次現身中央應變記者會，並以檸檬餅諧音祝福「清零成功」。黃守達認為，盧秀燕遇到危機事件，第一步往往是「神隱」，只派副市長、局處長應對；接著第二步就會「轉移焦點」，如同這次送檸檬餅一般，企圖營造「與中央攜手合作」的形象，但防疫期間卻是在宣傳購物節；最終就是「製造好棒棒民調」，未來盧秀燕可能就會再為台中市政府攬功，直接收割中央的防疫功勞。黃守達強調，豬肉解禁之後，「追究責任才剛開始」，盧市府至少有六大問題要追究，千萬別認為「頭過身就過」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

