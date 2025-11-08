豬肉解禁 賴清德籲一起繼續支持台灣豬
全台肉品市場7日恢復拍賣，市場豬肉攤今（8日）全面正常販售溫體豬，總統賴清德稍早也在臉書發文喊「台灣豬回來了！」他並感謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合，「這周末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉！」
賴清德今中午在臉書發文指出，滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯，很多我們熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成的！謝謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合，這周末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉！
另外，賴清德也提及，政府會全力防疫，也要邀請國人朋友一起用行動繼續支持台灣豬。
其他人也在看
「追夢事務所」開張！賴清德當街舞評審坦言蠻緊張 擺B-Boy動作喊：擺姿勢倒可以
總統賴清德YouTube頻道於今（7）日推出新單元《追夢事務所》，首集拜訪的是到南韓學習街舞的青年，有趣的是，賴清德在影片中說，自己其實很緊張，「我的幕僚不讓我穿西裝，不讓我穿西裝褲」，最後還應選手要求一起擺出「B-Boy Stance」動作；他還開玩笑說，「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
賴總統：政府會全力防疫 請用行動一起支持台灣豬
（中央社記者溫貴香台北8日電）市場恢復供應溫體豬肉，總統賴清德今天表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。中央社 ・ 14 小時前
「台灣豬回來了！」 賴清德:：政府會全力防疫一起支持台灣豬
市場恢復供應溫體豬肉，賴清德總統今天透過臉書表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。總統另在社群平台發布快問快答影片，愛吃的小吃包括肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨自由時報 ・ 13 小時前
藍白合破口？鍾小平喊要黃國昌幫站台 黃：抹黃抹黑柯文哲何時道歉？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前接受廣播專訪，被問到台北市長蔣萬安是否可替民眾黨議員參選人站台，戴錫欽稱當然可以，國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
慶祝首屆海巡節 賴清德：向藍色國土守護者致敬
今（8）日是海巡節，除了日前海巡署舉行海巡節慶祝表揚活動、邀請行政院長卓榮泰出席之外，賴清德總統今天也在臉書貼文，「向藍色國土的守護者致敬！」謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！中天新聞網 ・ 10 小時前
蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談
政治中心／綜合報導2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。民視 ・ 10 小時前
墾丁好比「台灣的夏威夷」 賴清德：盼在國際打響台灣觀光
賴清德總統今天（7日）上午出席ITF台北國際觀光旅展，他致詞時談及國內旅遊，他表示，希望在國際打響台灣的觀光旅遊品牌，並舉墾丁為例，「我們應該給他一個定位，好比說類似台灣的夏威夷」。賴清德表示，交通部觀光署現在推動國內旅遊，也吸引國際觀光客，其中有兩張名片，一張是「北回之巔」，就是北緯23.5度為高自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文曝進國民黨第一件事 國共和解 為白色恐怖受難者平反
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，特別提早10分鐘到場，與在場的受難者家屬一一致意。不過整場活動因中共地下黨員及情報人員吳石也在追思名單而惹議。鄭麗文特別發表20分鐘演說，控「綠營側翼的各種詆毀扣帽，不是新聞」，並強調「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價，這是民主轉型後最基本的權利，也是我們的底線。」中時新聞網 ・ 11 小時前
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前
副總統蕭美琴突現歐洲議會演講 創造歷史 中國氣炸
副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，突然出現在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會...信傳媒 ・ 13 小時前
平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
桃園市 / 綜合報導 台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間，折返行駛。有民眾直言旅遊計畫因交通受到影響，業者也擔心接駁車班次不多影響遊客觀光意願。對此，台鐵表示停駛期間99天，估影響約3萬人次，沿線主要景點，包含十分、平溪等仍可透過公路接駁車前往。 在天燈上寫下願望，雙手一放，天燈飛上空中照亮夜空，在平溪放天燈吸引國內外遊客慕名體驗，有不少遊客甚至專程搭火車旅遊，但近期受暴雨影響....。 台鐵平溪線受到強降雨影響，造成邊坡滑動，軌道底部幾乎被掏空，樹木和電線桿也東倒西外，擋土牆也有位移的狀況，路基嚴重流失，台鐵公布到明年1月30日前全區間停駛。遊客說：「如果是老人家或是小朋友要來玩，可能不方便喔。」十分老街業者說：「火車沒有走，遊客就比較少，生意比較沒那麼好。」不少民眾直言，旅遊計畫因交通受到影響，因為平溪線從三貂嶺到菁桐全面停駛，中途的熱門景點，十分瀑布平溪老街菁桐天燈館等，過去搭火車就能到，如今改由公路車接駁，停靠瑞芳十分望古嶺腳等站，折返行駛。十分老街業者說：「影響確實是滿大的，因為畢竟我們還是會有很多人都是會坐火車上來，坐火車的話畢竟我們一天每個小時都有一班，所以這樣子就差很多了，接駁車沒有開到那麼晚，所以散客也是會很早就離開十分了。」業者擔心，人潮少了錢潮也進不來，因為目前規劃的接駁車，一天只有5個班次，而台鐵預估，停駛期間99天約影響約3萬人次，車站，針對民眾擔憂，台鐵表示，為了確保行車安全改採公路接駁，沿線主要景點十分、平溪等，仍可透過公路接駁車前往，安全第一。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
球后低調掛球拍！戴資穎正式宣佈退役 賴清德：用汗水讓世界看見台灣
台灣羽球天后戴資穎今（11/7）晚在臉書正式宣布退役，直言去年是深受打擊的一年，在巴黎奧運帶傷站上場爭取幾乎不可能獲勝的機會，而她不確定自己還要多少時間才能接受、放下，也不想讓大家看見那麼脆弱的她，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式。總統賴清德在留言處表示，謝謝戴資穎用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量，祝福小戴開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心。太報 ・ 1 天前
「一個台灣，兩個世界」 蕭美琴登歐洲發聲VS.鄭麗文追思共諜
[Newtalk新聞] 今（8）日，台灣政壇出現強烈對比的一天：副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，前往歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，象徵台灣外交的重大突破；同日，國民黨主席鄭麗文則出席統派社團舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念因共諜身分被判處死刑的吳石等人，引發民進黨立委吳思瑤及社會輿論激烈批評。 民進黨立委吳思瑤指出，這是同一天發生的兩件事：蕭美琴「驚喜」現身挺台國際會議，鄭麗文「驚嚇」出席紅統共諜活動。蕭美琴以台灣副總統身份踏上歐洲，並首次在國際重要組織發表演說，展現突破性的外交突圍，帶給台灣人民無上的光榮。 相較之下，鄭麗文追思「叛國投共」的共諜行為，吳思瑤直言，這是對中華民國的背棄。吳石在1950年被蔣介石政府破獲共諜案並判處死刑，他曾是中共安插於國民黨內的最高諜報人員，負責竊取國家機密，若未被揭發，中華民國可能早已不復存在。吳思瑤批評，鄭麗文此舉不僅褻瀆國軍烈士與遺族，更是對白色恐怖受難者的羞辱。 吳思瑤強調，這並非單純的政治思想差異，而是嚴重的價值偏差。她指出，鄭麗文上任前即派副主席赴中國會見國台辦官員，合作推動統一；上任後新頭殼 ・ 13 小時前
鍾小平喊幫藍站台 黃國昌不領情反嗆：抹黃抹黑柯文哲何時道歉？
面對2026地方大選，國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前接受專訪時，被問到台北市長蔣萬安能不能替民眾黨議員參選人站台，戴錫欽說當然可以，國民黨台北市議員鍾小平則說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，也爭取民眾黨主席黃國昌幫他們站台。對此，黃國昌今天（7日）受訪時說，站台不站台是以後的事，現在最重要的是鍾小平惡意抹黃、抹黑民眾黨前主席柯文哲，「什麼時候要出來誠心公開道歉？」鏡報 ・ 1 天前
台灣有事恐左右日本存亡 高市早苗：能行使集體自衛權
日本首相高市早苗昨（7日）在眾議院預算委員會答詢時指出，「台灣有事」可能會成為日本的「存立危機事態」，在日本現有的《安全保障相關法案》（簡稱安保法）下能行使集體自衛權，即出動自衛隊。鏡新聞 ・ 18 小時前
戴資穎宣布高掛球拍 羽壇好友依瑟儂發文道別
台灣羽球一姐戴資穎，7日在臉書上宣布正式退役，消息一出，長年與她對戰的好友們紛紛獻上祝福，泰國名將依瑟儂發文致敬，小戴的技巧與球風實在令人驚艷，祝福小戴未來一帆風順。戴資穎15歲開始征戰國際羽壇，不僅台視新聞網 ・ 15 小時前
鄭麗文追思共諜！綠委批：形同吐蔣介石口水
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官、遭到蔣介石政府槍斃的吳...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
晚期肺癌治療的新契機，免疫合併治療醫師解析
晚期肺癌治療的新契機，免疫合併治療醫師解析照護線上 ・ 19 小時前
創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護
即時中心／黃于庭、李美妍報導總統賴清德今（8）日出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」，他表示，政府為了打造「健康台灣」，明（2026）年度健保總額將達到9,883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高，期盼與醫界攜手合作，讓國人更健康、國家更強。民視 ・ 11 小時前
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但被質疑是「追思共諜」。台北市長蔣萬安表態，應該紀念捍衛中華民國的前輩。對此，鄭麗文說，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前