豬肉解禁 賴清德籲一起繼續支持台灣豬

全台肉品市場7日恢復拍賣，市場豬肉攤今（8日）全面正常販售溫體豬，總統賴清德稍早也在臉書發文喊「台灣豬回來了！」他並感謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合，「這周末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉！」

賴清德今中午在臉書發文指出，滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯，很多我們熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成的！謝謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合，這周末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉！

另外，賴清德也提及，政府會全力防疫，也要邀請國人朋友一起用行動繼續支持台灣豬。

