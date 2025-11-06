豬肉解禁！農業部啟動產銷調節 卓榮泰籲支持國產豬：防疫決不放鬆

行政院長卓榮泰主持行政院會。資料照片行政院提供



10月22日起全國實施豬隻禁運禁宰15日，於今(11/6)日中午12時起恢復活豬運載、明(7)日午夜0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。行政院長卓榮泰今日表示，現階段禁運措施雖然解封，但防疫工作絕對不能夠放鬆，中央與地方更要緊密合作，對可能的破口加以盤點。卓榮泰也希望國人能夠一同為豬農度過生意上難關，用實際的行動來支持國產豬肉，並期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。

行政院今日召開院會，農業部就「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」進行報告，卓榮泰指出，首例本土非洲豬瘟案例，由中央疫調小組調查結果顯示，目前僅發生於台中案例場，屬單一案例，且可能為單一來源病毒，原因是未落實蒸煮之廚餘。截至目前為止，所有訪查及檢驗結果，尚未發現其他案例，而場域環境均為陰性，顯示疫情並無擴散之跡象。

卓榮泰說，今日中午可恢復活豬運輸、明日凌晨零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。為避免長時間休市所造成的毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。為維護食品衛生安全，請經濟部、農業部、衛福部及地方政府要督促屠宰場、肉品市場、運輸車以及豬肉攤商，於11月7日開市前，確實完成全面清消作業。

卓榮泰表示，現階段禁運、禁宰措施雖然解封，但防疫工作絕對不能夠放鬆。中央與地方更要緊密合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，也請各地方政府要確實督導轄內豬場，有效落實生物安全措施、自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟，永續台灣養豬產業。

卓榮泰也再次向國人強調，非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病。從這個周末開始，大家可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，也希望國人能夠一同為豬農度過生計上的難關，請大家用實際行動來支持國產豬肉，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。

