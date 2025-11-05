豬肉解禁！ 農業部：最快11/7傍晚可買到溫體豬

台中市 / 綜合報導

因為非洲豬瘟影響，豬肉禁運、禁宰15天，中央災害應變中心宣布，11月6日開放活豬運載、11月7日恢復拍賣、屠宰及屠體運輸，由於需要一些時間準備，最快11月7日下午三點過後，黃昏市場會開始供應溫體豬肉。 不過小吃業者可能得要面對挑戰，因為豬隻養久了變肥，如果要顧慮顧客的口感，買來的豬肉可能要先去除肥肉，耗費成本較大。另外，依照豬肉供應量，豬價可能先跌再漲，農曆過年前後會是豬價最高的時候。

工作人員穿著白色防護衣來來回回，在菜市場豬肉攤進行消毒，這裡是台中建國市場，非洲豬瘟確診疫情以來，業者第三次進行大規模的清消，農業部評估，非洲豬瘟的疫情沒有擴散的跡象，今（5）日下午宣布解禁，農業部長陳駿季說：「11月6號中午12點，解禁活豬的運輸，11月7號的凌晨開始，我們解禁拍賣屠宰。」

中央宣布明（6）日中午12點起，活體豬隻可以運輸移動，7日0時起肉品市場恢復拍賣與屠宰，也就是說，7日10點起肉品市場豬隻拍賣宰殺後，最快下午3點過後就可在黃昏市場買到生鮮豬肉，解禁後豬價是否會有顯著的波動，各界都相當關注。

台中市經發局局長張峯源說：「量控制，價格控制，預估是每天大概兩千多頭。」彰化縣芬園鄉豬農羅志雄說：「(宰殺量)在農業部限制一成，再加上後續的一些天氣變冷，有序的來產銷，會幫忙這個控制豬價。」屏東縣黑毛豬農謝旭忠說：「畢竟這關係著產業的命脈，所以我們都非常振奮。」

各地小吃業者終於又可以賣豬肉的美食，對於這個好消息都相當期待，屏東萬巒豬腳業者說：「對我們這些消費者店家，也是比較好。」彰化阿璋肉圓業者施先生說：「解禁的話，大家又可以做生意了啊，很期待，相當期待。」

成豬120公斤體重最剛好 ， 這段期間養太肥不但影響口感 ， 要去掉肥油也會增加不少成本 ， 過年前供應量變多 ， 價格可能先跌再漲 ，豬肉解禁但防疫不能鬆懈，梧棲養豬案例場廚餘來自何處還要查。

衛生局食藥處人員稽查周遭5公里範圍的東南亞小吃部與餐廳，發現冰箱的溫度不夠低，台中市食藥處稽查人員說：「要在負18度，但只有負12度。」台中梧棲區東南亞美食小吃業者說：「(食藥處)他進來看，他跟我說，基本有一些東西要改善。」

稽查紀錄表密密麻麻，記載相關缺失以及改善事項，業者的越南河粉跟越南法式麵包，都用到不少豬肉的食材，港區的客源有不少是外籍移工與遊客，守護豬肉的食安，誰也不敢大意。

