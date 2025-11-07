豬肉解禁！ 酥炸紅燒肉回歸 業者：豬肉備貨增3成

許多民眾喜愛的紅燒肉、滷肉飯終於能正常供應。（圖／東森新聞）





午餐時間，豬肉禁令解除，最快今（7日）中午或傍晚的黃昏市場就能買到溫體豬肉！許多民眾喜愛的紅燒肉、滷肉飯終於能正常供應，餐飲業者鬆了一口氣，不過為什麼雞蛋卻漲價？擔心豬肉又短缺，也比以往多備了3成的貨量。

紅燒肉丟入油鍋中，炸的金黃酥脆，鹹香味立刻飄出來，讓人聞了肚子咕嚕咕嚕叫，豬肉禁運禁宰規定終於解除，民眾開心大口吃肉，餐飲業者更是鬆了一口氣。知名鹹粥店老闆陳先生：「這樣真的比較輕鬆啦，不然很多產品已經賣到都已經沒貨了，有馬上跟廠商聯絡，請他們把貨先準備好，比平常大概再多叫了兩三成這樣子，先準備起來。」

中央宣布恢復豬隻拍賣、屠宰、運輸，最快7日的中午或是傍晚的黃昏市場就能買到溫體豬肉。一大早，各地豬戶就開始運豬到養豬場，由於養了十多天，毛豬重量從100公斤，增加到120公斤左右。台東豬肉工會理事長彭郁淳vs.記者：「我們先過石灰，石灰過完就消毒，我們今天只有載送30隻，其實這個價格是未知數，要實際操作下去才會知道價格的波動，（就是屠宰場那邊的），對對，那個不是，我們沒有辦法預料的。」

也有菜籃族想到市場買豬肉，卻發現檯面空空，撲了個空。豬肉禁令長達15天，民眾吃不到豬肉、雞隻需求增加，連帶蛋品也漲價。蛋商公會觀察，目前每天雞蛋產量大約12萬5千箱，跟以往相比多了100萬顆，這兩個禮拜，蛋價每台斤更漲了5元。市場價格牽一髮而動全身，豬肉解禁，價格是否會有震盪，消費者們都在觀望。

