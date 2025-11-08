豬肉買氣強強滾 賴卓大啖美食

非洲豬瘟禁宰、禁運令解除後，各大傳統市場恢復熱鬧景象！台中市東區建國市場8日一早人聲鼎沸，婆婆媽媽排隊搶買新鮮溫體豬，每家豬肉攤位買氣「強強滾」，多攤商凌晨1、2時就到市場備料，剁豬肉到秤重手都沒停過，雖然累翻了，但重新開市的笑容全寫在臉上。

涂姓阿嬤昨排隊20多分鐘才買到豬肉，雙手大包小包全是「戰利品」，笑說家裡冰箱沒豬肉就覺得怪怪的，一口氣買了2000多元的絞肉，「要回家包水餃給孫子吃！」

王姓豬肉攤商說，政府宣布解封後，合作餐廳、麵店訂單暴增，平常進貨4、500台斤，昨直接翻倍到900台斤。李姓攤商笑說，看到市場重現人潮，大家都盼未來一切順利、別再有疫情。

廣告 廣告

彰化美食肉圓、爌肉昨也強勢回歸，阿泉爌肉飯業者施泊宏說，許多顧客清晨6時就來排隊，店內備貨量增加2成，要讓所有客人吃得心滿意足；阿璋肉圓業者施明裕昨更限定推出外帶肉圓買10送2優惠，分享豬肉回歸的喜悅；北斗肉圓生更提早半小時營業，多備2成供應量，就是要讓來店客人都吃得到。

行政院長卓榮泰昨赴桃園機場視察邊境檢疫措施並提出4大要求，包括X光機檢驗設備務必運作正常、加強補充查驗人力至充足、讓檢疫犬安全上場檢疫、務必讓所有違規物件無處可藏。他強調，針對來自非洲豬瘟高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，X光機檢驗比例務必維持100％，人工開箱查驗比例也應提高至少20％，務必「零信任」、「零容忍」嚴格執行查驗、徹底防護國家安全。

卓隨後到大園市場豬肉攤了解攤商營運狀況，並至小吃店大啖滷肉飯，攤商則向卓榮泰喊話盼壓下、穩定豬肉價格；賴總統也在網路分享他愛吃的肉圓、小籠包，呼籲國人多消費豬肉。

台中市長盧秀燕昨也到建國市場關心豬肉供應與價格，民眾購買需求明顯提升，批發售價略為上升，但整體穩定。