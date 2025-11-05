豬肉迎接解封將重新上架 中市府50場域加強清消

民視新聞／黃毓倫、黃信儒 台中報導

因應非洲豬瘟解封後，豬肉即將上架販售，台中市經發局加強市場清消，請來清潔公司，比照新冠病毒防疫標準，這兩天要把50個場域，完成消毒作業。由於禁運禁宰期間，攤商沒有收入、損失重大，除了中央補貼3萬元，台中市政府加碼補貼1.5萬元，攤商說這4.5萬元，對他們來說，不無小補！

台中市經發局請來專業清潔公司，來到建國市場肉品區，比照新冠疫情標準，加強清消，每個攤位都要噴灑消毒藥劑，確保萬無一失。

台中市經發局長張峯源：「總共有50處市場，我們這兩天內會完成清消，我們今天（5日）會清消16個場域，明天（6日）會清消34個場域。」

只是除了消毒，豬肉攤商們更關心的是生計問題，一天不營業就少賺一天，希望政府能幫忙紓困。





豬肉攤商損失重大，台中市政府加碼補助攤商一萬五千元。（圖／民視新聞）









建國市場自治會長蔡鈴欽：「這陣子沒豬肉可以賣，包括上下游客戶廠商消費者，真的會影響很大，本身就是賣現宰豬肉的攤商，他們生計問題，他們本身也有員工。」

台中市經發局長張峯源：「有列管的四百多個攤商，418個攤商，我們額外每天發一千塊為期15天，所以這個會拿到1.5萬元，那中央部分會補貼3萬元，所以我們台中的攤商，會拿到4.5萬元。」

台中市政府加碼補貼1.5萬元，加上中央3萬，總共4.5萬的補貼，足夠補償攤商這段時間的損失嗎？

豬肉攤商：「不無小補啦這樣就是加減啦，不敢統計（損失）啊，算了心痛。」

豬肉攤商：「（這幾天損失大概多少），喔多了，像隔壁一天殺四頭的話損失很大。」





攤商加強清潔攤位，迎接解封重新開張營業。（圖／民視新聞）









對攤商來說，沒營業就斷了現金流，各項開銷都要錢，市府已經啟動發放加碼補助金，以實質行動紓解攤商營運負擔！





