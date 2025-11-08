豬肉開賣 立委巡走台東市場提醒登記中央補助3萬元
〔記者劉人瑋／台東報導〕受到非洲豬瘟影響，台東中央市場的豬肉攤休息了15天，在中央禁宰令解除後，8日上午豬肉攤終於開始販售新鮮的溫體豬肉，一早開市就有許多民眾趕來購買，立委陳瑩與莊瑞雄今早也帶著宣傳單向攤商發放，提醒登記中央政府給予攤商的3萬補助金，攤商眉開眼笑的收下宣傳單說「立委今天是充當散財童子」。
因為已經有15天完全沒有收入，今天上午看到那麼多的顧客來買豬肉，攤商老闆終於露出開心的笑容，立委陳瑩與莊瑞雄也到了台東中央市場，除了關心市場的買氣，也向攤商獻上中央補助的好消息，為了讓豬肉攤商減少損失，除了減少這15天的租金外，中央也補助每個豬肉攤3萬元的補助金，雖然金額不大，但多少對豬肉攤商也能有點幫助。
陳瑩與莊瑞雄表示，非洲豬瘟是傳染力極高的疾病，雖然在台中破了口，15天的禁宰禁運令，也對養豬戶和豬肉攤商還有一些販售豬肉製品的店家造成損失，但在大家的努力下，台灣幸運度過這場危機，大家防疫的工作不能鬆懈，才能有效的阻隔非洲豬瘟的疫情。
