豬肉防疫稽查 竹竹苗都過關

因應中央宣布11月7日零時起豬肉復市，新竹縣市、苗栗縣衛生局啟動稽查機制，桃園市政府8日至市場了解豬肉價格有無波動。苗栗縣肉品市場代理總經理林澄清說，目前禁用廚餘餵豬至12月6日，但因苗栗是全國最大黑豬拍賣市場，後續是否禁用廚餘將視畜牧專家進一步評估或研發專用飼料。

苗栗縣衛生局昨凌晨5時啟動防疫應變，衛生局表示，稽查行動涵蓋縣內製造、販售、餐飲業者及攤商，同時結合農業處、政風處及教育處辦理7次聯合稽查，查核46家市場與校園餐飲系統，18鄉鎮市傳統市場172攤生鮮豬肉完成90攤查核，並抽查6家加工廠，結果均合格。

林澄清表示，縣內依中央規定全面禁用廚餘餵豬至12月6日，所有養豬場停止餵食並等候中央指示。苗栗為全國最大黑豬拍賣市場，黑豬主要來源是屏東且改以飼料飼養，若全面採用飼料，可能影響肥瘦比例，仍需畜牧專家進一步評估或研發專用飼料。

新竹縣政府衛生局查核39家豬肉加工食品製造業、39家販售業及45家餐飲業，同時自7日解除禁令後查核輔導市場肉品近30攤，除確認攤位完成清潔並無來源不明肉品販售，也輔導攤商對於肉品應選擇合法、合格屠宰豬肉。後續將與食藥署及各縣市衛生局保持聯防機制，若接獲通報可疑豬肉食品流入竹縣，將立即派員追蹤調查，並從嚴處理。

新竹市衛生局表示，目前查核共23家、26件，結果皆符合規定。市府同時推動「我溯源、你安心」，要求食品業者保存來源單據至少5年、清楚標示豬肉原料原產地，並加強食品業者登錄與每年更新，未依規定者將依法裁罰3萬到300萬元。

桃園市農業局昨與衛生局、經濟發展局及消保官、區公所等單位，至興國、新民、新永和市場了解豬肉行情，局長陳冠義說，疫情前批發價每公斤約97元，7日價格每公斤約110.43元，消費者端價格平穩。

陳冠義說，拍賣價雖小漲，但拍賣是整隻豬為單位，與實際賣到市場的部位不一樣。梅花肉昨天早市1斤市價160至180元，與疫情前差不多。