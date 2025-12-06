豬農今起拒收事業廚餘 政策緩衝1年無配套損失更大

全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，1年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收1年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。

行政院拍板民國116年起全面禁止廚餘養豬，但也提供豬農1年轉型緩衝期；由於黑毛豬多以廚餘餵養，產業將受衝擊，全台200多名黑豬農不滿廚餘禁令，昨天在新北市集結開會，訴求成立廚餘處理中心，豬農有意停收廚餘、甚至醞釀向行政院抗議。

桃園養豬協會理事長林承德今天向中央社表示，政府與其給1年緩衝期，不如政策直接上路，讓養豬戶現在直接轉型就好，不需要多這1年，「給我們這1年沒有意義，損失會更恐怖」。

林承德指出，豬農現在已經不敢進小豬，因為至少要13個月以上才能出豬，倒不如現在直接領每頭豬新台幣3600元的轉型飼料補助，這個月底前最後一批豬出完之後就全部轉型，緩衝期的廚餘讓環境部處理就好了，「何必要豬農處理？」

林承德說，豬農今天開始慢慢到8日將不收廚餘，預計實施到年底，會從團膳開始，原則上能配合的養豬戶就會配合。

「我們不是惡意不收廚餘，而是因為沒有未來」，林承德說，政府現在一直要補助清運業者來處理廚餘，不如全台建幾座廚餘蒸煮中心，把落日條款、轉型期給廚餘清運業者，而不是要豬農傻傻幫忙，環境部現在的做法就是在欺騙豬農，「把豬農當下下等的農民」。

林承德表示，廚餘處理是社會問題，哪一間餐廳能置身事外，廚餘處理都是成本，難道以後要客人自己打包帶回家嗎？最後都是回到消費者身上 ；豬農訴求只是希望政府有配套措施，希望離牧政策該做的配套要做好，豬農都很弱勢，希望社會大眾聽見豬農的聲音。

桃園餐廳業者表示，禁用廚餘也會影響餐廳營運成本，未來豬農不收廚餘，只能另找業者處理，多出來的成本也只能反映在價格上。桃園市環保局統計，桃園每天約有180噸廚餘，扣除家戶，有約110噸來自民間餐飲業和學校，原本多由豬農處理、用來餵豬，現在因應禁止廚餘養豬政策將啟動緊急開口合約請民間業者幫忙清運，預估能撐半年以上。

新北市環保局表示，未來將配合中央政策調整廚餘處理方式，家戶產生熟廚餘部分併同生廚餘以多元再利用方式處理，事業廚餘則請業者依法委託合格清除業者處理。

環境部環境管理署副署長林左祥今天告訴中央社記者，至今年底前，若養豬戶不願載運廚餘，環境部會補助地方環保局，由環保局視情況請乙清業者或清潔隊協助清運。

林左祥提到，家戶廚餘會持續由清潔隊清運，民眾不用擔心；至於餐廳部分，明年轉型期間廚餘仍可養豬，因此清運不用擔心，餐廳廚餘還是由養豬戶收取；而116年起全面禁止廚餘養豬後，餐廳就必須找到合格的清運業者支付清理和處理費用。