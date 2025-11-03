豬農傳舊照蒙混、今年只叫2桶瓦斯 非洲豬瘟疫調指向未落實蒸煮廚餘

中央今（3）日公布台中非洲豬瘟案場疫調結果，發現豬農從7月上傳1次廚餘蒸煮資料後就沒再上傳，他坦承因為不會操作，於是上傳舊照片交差了事。至於廚餘有無經過蒸煮程序？疫調小組發現，豬農今年只叫2桶瓦斯，直到國軍進場清消都還沒用完，最後推測豬隻是吃了未蒸煮完全的廚餘染病。

疫調報告出爐 台中案場經查「瓦斯使用量變少」

非洲豬瘟疫情來到第三階段最後5天關鍵期，中央專家團隊花了兩天半調查公布最新疫調，唯一陽性就在台中案例場，病毒並沒有擴散，推測感染源就是未落實蒸煮的廚餘。

經過追蹤，陳姓豬農今年4月只叫了2桶20公升瓦斯，對比去年叫了3次有明顯落差，而且國軍10月底進駐清消也發現，2桶瓦斯都還有剩，甚至連燒木柴痕跡都沒有，蒸煮是否符合標準大有疑慮。

疫調團隊追查，案發的梧棲養豬場使用的廚餘，是來自梧棲清潔隊提供，不只如此，連附近鄰居都會把自家廚餘丟給豬農使用，另外還查出陳姓豬農將廚餘違規分讓給另一間養了超過千頭豬的大型養豬場，幸好該場有確實蒸煮，目前檢測結果都是陰性。

解除豬隻禁宰禁運? 中央：未來3天高強度防疫

另外，11月7號能不能如期順利解除豬隻禁宰禁運？中央表示，未來3天還要高強度防疫才准開放，並且還會持續禁止廚餘養豬，防堵再出現不可控的情況。

台中／江鎮祥、王勝炫 責任編輯／洪季謙

