豬農兒子被押解回家 9檢體送驗結果出爐

台中市衛生局稽查案例養豬場附近餐飲店。（圖／台中市衛生局官網）





梧棲非洲豬瘟案例養豬場主兒子昨天由衛生局經由台中地檢署許可，押解返家後由衛生局完成住家環境採檢，共有9件檢體連夜送到農業部獸醫研究所，今（5）日下午接獲檢驗報告，均為陰性。

台中衛生局也依照中央災害應變中心的第47次會議建議，在今天擴大稽查梧棲案例養豬場週邊5公里以內的東南亞餐飲店，對17家業者完成稽查，沒有查獲肉品或廚餘違規的情形。

中央災害應變中心在今天下午的記者會正式宣布，全國豬隻禁運與禁宰令將解除，明（6）日中午12點起恢復活豬的載運，7日零點起恢復豬肉批發、拍賣、屠宰。衛生局也已於今日下午展開台中食品業者的肉品運送車輛輔導、查核，要求業者加強消毒管理，並於明天完成全數實地查核，來遏止非洲豬瘟疫情，守護食安。

更多東森新聞報導

防非洲豬瘟仍禁廚餘餵養 溫體豬肉最快11/7供應

豬肉解禁了！明12時起可運送 7日恢復屠宰作業

快訊／溫體豬即將回歸！ 中央應變中心宣布：7日開放屠宰

