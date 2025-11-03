豬農廚餘蒸煮機壞半年、中市府稽查「沒問題」議員：廢弛職務又說謊

民進黨議員江肇國批市府說有去稽查豬農是說謊。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央指中市非洲豬瘟疑似來自未完全蒸煮的廚餘，指揮中心說豬農的蒸煮機4月份就壞了，民進黨市議員江肇國提出質疑，台中市政府明明說5月、7月、10月都有去現場稽查沒問題，他質疑難道市府人員都沒有看到機器壞掉、瓦斯沒用嗎？老農在矇混，難道環保局稽查也在矇混嗎？

江肇國指出，指揮中心說豬農的蒸煮機4月份就壞了，豬農也坦言他都是事後補傳舊照片，但日前市府說5月、7月、10月都有去現場稽查沒問題。

他痛批，難道市府人員都沒有看到機器壞掉、瓦斯沒用嗎？公務員廢弛職務，局長又公開說謊，這是有法可法辦的。

