豬農憂非洲豬瘟捲土重來 盼政府去化廚餘加把勁

（中央社記者汪淑芬台北2日電）農業部今天與豬農代表開會，針對政府擬2026年起有條件恢復廚餘養豬、2027年起全面禁止，有豬農代表憂心轉型期間非洲豬瘟捲土重來，希望政府在去化廚餘政策上加把勁。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞告訴媒體，目前政府暫訂的廚餘養豬落日條款期限是明年12月31日，雖然要求載運廚餘車輛加裝GPS（全球衛星定位系統），蒸煮槽要有溫度計及監視系統，但往往事件風頭一過，查核的力道就會降低，制度上仍有缺陷。

洪健鈞說，非洲豬瘟病毒非常難纏，台中案例場清消多次後，仍在冰箱、腳踏板、門口等處驗出病毒，這些接觸式的傳播，如何蒸煮，邊境管控也是防不勝防，直接禁用是最事半功倍。

洪健鈞說，即使制度設計有罰則，但人性不可測，抓到就罰，沒抓到就沒事，只要1%失敗，非洲豬瘟就會捲土重來，讓養豬產業崩盤。

環境部長彭啓明日前曾說，若要完全馬上禁用廚餘養豬，去化壓力會非常大，希望設定一個落日時間。

洪健鈞認為，動用國家的力量去化廚餘還是做得到，環境部在廚餘處理的說明略顯不足，應該更有力解釋去化廚餘的能力。

洪健鈞說，如果確定要有落日條款，希望能讓豬農知道，落日條款時間還沒到達時，台灣有第2例非洲豬瘟，豬農該怎麼辦。

豬農代表明天將到環境部，溝通廚餘養豬政策調整及廚餘去化問題。

台中市梧棲區1間養豬場10月出現非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟災害應變中心11月3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘；因應疫情，目前禁廚餘養豬還未解禁；目前使用廚餘養豬的牧場占比不到1成，部分豬農希望不要再開放廚餘餵養，農業部規劃逐步全面禁止。（編輯：管中維）1141202