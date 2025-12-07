豬農拒收廚餘引發憂心 桃園環保局啟動緊急協助機制

為協助學校、社區與事業單位度過這波衝擊， 環保局設有廚餘預約專線（03-3354920），由專人於上午8時至下午5時受理，協助確認進場時段與清運調度，避免大量車輛同時湧入造成混亂。（桃園市環保局提供）

中央宣布自民國116年全面禁止廚餘養豬，但桃園地區豬農近日提前停止承接廚餘載運，引發學校、餐廳及團膳業者可能面臨「棄單」的疑慮。桃園市環保局秉持「不讓廚餘無處去、不讓民眾與學校承擔混亂」的原則，第一時間啟動緊急應變機制，全力確保城市清潔與公共衛生運作正常，並強調桃園市的廚餘收運與處理在今年底前皆「絕對無虞」。

環保局長顏己喨指出，自110年11月起，清潔隊所收取的家戶與社區廚餘已全面停止用於餵養豬隻。這些廚餘主要送往生質能中心進行厭氧處理發電，或委託民間機構採快速醱酵製成肥料；至於學校、餐飲及團膳等事業廚餘，過去多由豬農載回養豬場處理，但近期因拒收串連，已造成部分學校與業者面臨清運困擾。

顏己喨說，為協助學校、社區與事業單位度過這波衝擊， 環保局設有廚餘預約專線（03-3354920），由專人於上午8時至下午5時受理，協助確認進場時段與清運調度，避免大量車輛同時湧入造成混亂。另外，若學校、機關或社區遭遇豬農拒載，只需完成電話登記，清潔隊將立即接手清運並協助處理。

環保局也提醒，為協助產業順利銜接政策調整，自今年12月31日前，餐廳、團膳等事業廚餘可免費載運至市府指定地點處理；但自明年1月1日起，依中央規定，事業單位需自行委託合法清運機構處理，或規畫購置廚餘設備自行處理。環保局呼籲業者務必提前規劃，以免在政策正式上路後面臨衝擊。

此外，環保局再次提醒，近期因天氣寒冷導致火鍋及各類鍋底湯汁廚餘增加，使廚餘含水量偏高，恐造成設備負荷過重。為保護處理設施與維持整體系統穩定運作，所有進場廚餘必須事先瀝乾水分，未達標準者將退運。環保局強調，市府將全力維持廚餘收運穩定，並陪伴市民、業者共同度過政策過渡期，確保城市整潔、安全不停擺。

