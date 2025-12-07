豬農拒收廚餘引發憂心 桃市環保局已啟動緊急應變

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）中央宣布116年起全面禁止廚餘養豬，強化防疫與降低非洲豬瘟風險，桃園地區豬農近日提前停止承接廚餘載運，桃園市環保局今天說，已啟動緊急應變，廚餘收運處理在年底前無虞。

桃園市政府環保局局長顏己喨表示，從110年11月起，清潔隊收取的家戶與社區廚餘已全面停止用於餵養豬隻。這些廚餘主要送往生質能中心進行厭氧處理發電，或委託民間機構採快速發酵製成肥料。

至於學校、餐飲及團膳等事業廚餘，顏己喨指出，過去多由豬農載回養豬場處理，但近期因拒收串聯，造成部分學校與業者清運困擾，為協助相關單位度過衝擊，環保局設立廚餘預約專線03-3354920，由專人於上午8時至下午5時受理，協助確認載運車輛進場時段與清運調度，若學校、機關或社區遭遇豬農拒載，只需完成電話登記，清潔隊將立即接手清運協助處理。

環保局說，為協助產業順利銜接政策調整，114年12月31日前，餐廳、團膳等事業廚餘可免費載運至市府指定地點處理；但115年1月1日起，依中央規定，事業單位需自行委託合法清運機構處理，或規劃購置廚餘設備自行處理。環保局呼籲業者務必提前規劃，以免在政策正式上路後面臨衝擊。

環保局提醒，近期因天氣寒冷導致火鍋及各類鍋底湯汁廚餘增加，使廚餘含水量偏高，恐造成設備負荷過重。為保護處理設施與維持整體系統穩定運作，進場廚餘須事先瀝乾水分，未達標準者將退運。市府將全力維持廚餘收運穩定，並陪伴市民、業者共同度過政策過渡期。（編輯：李淑華）1141207