豬農提前拒收廚餘衝擊學校、餐廳 桃園啟動緊急機制

中央宣布2027年全面禁止廚餘養豬，目前桃園已有部分豬農提前停止承接廚餘載運，令學校、餐廳及團膳業者憂心廚餘無處可去。市府環保局今表示，已啟動緊急應變機制，確保桃園市的廚餘收運與處理在今年底前皆「絕對無虞」。

環保局長顏己喨指出，2021年11月起，清潔隊所收取的家戶與社區廚餘已全面停止用於餵養豬隻。這些廚餘主要送往生質能中心進行厭氧處理發電，或委託民間機構採快速醱酵製成肥料；至於學校、餐飲及團膳等事業廚餘，過去多由豬農載回養豬場處理，但近期因部分豬農開始拒收，已造成部分學校與業者面臨清運困擾。

顏己喨表示，為協助學校、社區與事業單位度過這波衝擊，環保局設有廚餘預約專線（03-3354920），由專人於上午8時至下午5時受理，協助確認進場時段與清運調度，避免大量車輛同時湧入造成混亂，若學校、機關或社區遭遇豬農拒載，只需完成電話登記，清潔隊也將立即接手清運並協助處理。

環保局表示，為協助產業順利銜接政策調整，今 年12月31日前，餐廳、團膳等事業廚餘可免費載運至市府指定地點處理；不過明年元旦起，依中央規定，事業單位需自行委託合法清運機構處理，或規畫購置廚餘設備自行處理，呼籲業者提前規畫，以免政策正式上路後面臨衝擊。

環保局也提到，近期因天氣寒冷導致火鍋及各類鍋底湯汁廚餘增加，使廚餘含水量偏高，恐造成設備負荷過重。為保護處理設施與維持整體系統穩定運作，所有進場廚餘必須事先瀝乾水分，未達標準者將退運。

