豬農跑3點半壓力大 陳駿季：農業金庫勿催繳利息 2天內提金融支持方案

非洲豬瘟中央災害應變中心29日於農業部防檢署召開記者會，農業部長陳駿季(左)等人出席，說明疫情最新情況。(記者羅沛德攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕台中爆發國內首例非洲豬瘟疫情，為圍堵疫情，國內禁運禁宰令持續到11月6日中午12時，豬農須販售豬隻才有收入，面臨長達15天沒有收入，資金調度壓力龐大，農業部長陳駿季今(29日)表示，兩天內就會公告金融支持方案，也會請農業金庫勿催繳貸款豬農利息。

隨禁運禁宰令長達15天，國內許多豬農配合農業部推動百億養豬基金計畫透過貸款改建養豬場、升級設備等，禁宰令期間豬農因無法販售豬隻，都沒有任何收入，又隨月底將屆，很多豬農面臨龐大的資金壓力，盼農業部可提出相關金融支持方案。

陳駿季在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會回應表示，已向政院提出第一線產業支持方案，其中就包含金融的支持，讓面臨資金周轉困難的業者度過難關，預計最慢這週六前就會對外公布完整方案，並且相關支持會回溯既往到10月22日，另在方案尚未公布前，也會即刻請農業金庫勿催繳養豬相關產業業者的貸款利息。

禁宰令期間，農業部協調冷凍、冷藏豬肉商加大國產豬隻冷凍冷藏肉供應量，也釋出冷凍國產雞肉等，陳駿季表示，目前超市、超商端豬肉價格穩定，但近期坊間有些小吃店或者豬肉相關製品店鋪的產品有較大的價格波動，已建議政院物價督導會報小組展開聯合稽查，希望肉商不要哄抬價格，也強調這個稽查絕對不是查水表，只是希望物價穩定，民眾喜愛的排骨便當、豬排等不要有太大的變化。

