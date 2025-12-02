豬農轉型倒數！ 彰化1年後全面禁用廚餘養豬 王惠美：原本方向

彰化縣長王惠美（中）今日為「2025彰化歲末演唱會」宣傳，會後針對中央宣布1年後禁用廚餘養豬，她表示，這原本就是我們的方向，未來將持續擴充黑水虻、堆肥場量能以去化廚餘。（葉靜美攝）

彰化縣為養豬大縣，縣長王惠美日前就曾表示，將朝不用廚餘養豬方向努力，對於中央宣布將在1年後全面禁用廚餘養豬，她表示，這原本就是我們的方向，只是之前未明確要求時間，現階段廚餘多數運往溪州焚化爐處理，未來將持續擴充黑水虻、堆肥場量能以去化廚餘。

彰化縣目前有560場養豬場、飼養豬隻有75萬多隻，其中原有33場以廚餘餵養豬隻，農業處在上月26日邀集豬農開會，會中針對縣府推動不再使用廚餘餵豬與豬農溝通，農業處長郭至善表示，有2戶農豬農明確表態將配合轉型，其餘豬農也未持反對意見，會再持續宣導。

廣告 廣告

王惠美表示，大家對廚餘餵養豬隻有疑慮，農業處已先行與33場以廚餘餵養豬隻的豬農溝通，未來縣府目標就是朝向不以廚餘餵豬，在過度期間，廚餘會先送往溪州焚化爐處理。

王惠美表示，不能讓廚餘亂倒情形發生，針對大型餐飲的廚餘，也會收費送往焚化爐處理，但這段時間費用會先降下來，此外，養黑水虻去化廚餘、或堆肥做為有機肥，都會增加其量能，也都會在這段時間做規畫。

彰化縣目前有和美鎮設黑水虻養殖場及田尾堆肥場可協助去化廚餘，縣府未來規畫持續擴充量能，彰化縣環保局長江培根表示，現階段已在田尾堆肥場試養黑水虻，未來掌握餵養等相關技術後，將再推廣至其它鄉鎮市。

更多中時新聞網報導

醫美修法 專家：海外醫療風險增

PSMA精準治療轉移性攝護腺癌

NBA》雷霆再滅拓荒者 12連勝入袋