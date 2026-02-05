豬農退場 黑豬拍賣均價漲10元

自非洲豬瘟疫情後，農業部宣布將於116年起全面禁止廚餘餵豬，導致部分使用廚餘餵養的黑豬農選擇退場或改養白豬，連帶影響黑豬供應，近來肉品拍賣市場的黑豬因減少供給，使每公斤拍賣價較過往提升10至15元，且不排除未來還會持續上揚。黑豬協會也預測，若政策執意要一刀切全面禁止，未來恐怕再無本土黑豬肉能買。

根據農業部統計，非洲豬瘟後禁用廚餘政策，確實造成部分養豬場停養、離牧。觀察2月肉品市場的交易變化，可發現土黑豬的平均價格已來到每公斤110至120元，對比114年同期的100至110元，已有不少漲幅。

廣告 廣告

黑豬與白豬兩者間的價差也持續拉大，今年黑白豬價差擴大至20至30元，去年同期為10至15元。

肉品市場業者指出，價格攀升最主要的原因，不外乎就是黑豬農退場、轉型養白豬等，在供給減少的情況下，承銷人自然只能提升價格來搶豬，若未來持續減少供給，價格勢必會持續上揚。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，若想避免黑豬農持續退場，進一步衍生本土黑豬產業的全面崩盤，農業部應再精進檢討「禁廚餘餵養」政策，而首要的檢討就是應開放低風險的屠宰場下腳料使用，再全面檢視集中蒸煮中心的可行性，用更精準的管理方式科學化利用廚餘，而不是執意要一刀切，讓少數違規者影響整體黑豬農生存權益。

肉類全聯會理事長陳德南表示，黑豬確實有其風味上的優勢，也有一定的消費族群，因此認同黑豬農所說的科學化管理，政府應建立一套確保廚餘妥善蒸煮、安全流通的制度。