豬農開心送豬「上車囉」！禁宰15天約39萬頭豬待宰 盼3個月內消化完

國內活體豬隻禁運令在6號中午12點正式解除，全台豬場動起來，一車又一車的豬隻陸續運出，而各地肉品市場或加工廠也全面消毒備戰，就等7號凌晨零點豬隻開放屠宰。由於禁宰令長達15天，全台約有39萬頭豬待宰，憂心開放初期會導致市場供需失衡，因此農業部下令全國每日限宰3萬頭上下，期盼三個月內消化完待宰豬隻。

防堵病菌不馬虎 運輸車輛須消毒、豬農禁止外車進入

總算等到了！6號中午12點禁運令解除，豬農開心將場內胖嘟嘟的豬隻趕上運豬車，來到雲林肉品市場，一車又一車的豬隻陸續運來，第一步就是先消毒，車上豬豬還上演肉搏戰，活力十足。

多養了15天，豬隻也明顯更大隻，全台累積約39萬頭豬待宰。屏東豬農表示，每多養一天豬隻約胖一公斤，飼料的開銷目前還無法估計。雲林肉品市場總經理表示，預計3個月內把待宰豬隻消化完畢，畜牧場也能穩定再飼養。

運輸車輛必須消毒。圖／台視新聞

如今禁運令解除，消毒作業更是不能馬虎，屏東豬農就怕病毒竄入場內，要求運輸車輛必須先來地磅室消毒，才能進入場內，避免被其他農場病菌感染，彰化甚至有豬農禁止外車進入，親自將豬隻運出。

溫體豬回來了！ 彰化肉品市場週五開拍2381頭豬

一輛輛運豬車經過消毒後進入彰化肉品市場，等7號凌晨零點恢復豬隻屠宰，將配合轄內早市和黃昏市場，7號上午拍賣1221頭豬，下午拍賣1160頭豬，合計2381頭。預計最快8號彰化各知名肉圓和礦肉飯業者就可以恢復正常營運，讓饕客們品嘗油亮亮的豬肉美食。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

