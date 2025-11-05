豬農：開市後 才是非洲豬瘟疫情挑戰開始

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰十五天，目前全台防疫已進入第三階段，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天宣布，今起中午活豬禁運解禁，批發屠宰將於七日解禁。記者黃仲裕／攝影

中央昨宣布今中午起，活豬禁運禁宰令陸續解除，不過廚餘養豬仍然禁止。豬農表示，非洲豬瘟病毒是接觸性傳染，解封後將是最大的考驗，擔憂疫情再起，又禁宰禁運十五天，很多畜牧場恐承受不起。希望政府機關拿出魄力，全面禁止廚餘養豬。彰化養豬業者則建議，政府可ＢＯＴ或委託民間設蒸煮中心。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，非洲豬瘟病毒目前藏在哪，還不知道，由於政府沒有永久禁止廚餘餵豬，再加上非洲豬瘟病毒是接觸性傳染，開市後車輛、豬隻、人流的交觸才是真正挑戰的開始。

廣告 廣告

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞說，如果再爆發非洲豬瘟病例，再禁宰禁運十五天，很多畜牧場都受不了，建議政府考慮豬隻在原來生產地屠檢，拍賣後不跨縣市運輸。

彰化縣是養豬大縣，逾半養豬戶是到台中收廚餘，依規定再蒸煮。彰化養豬業者說明，彰化飼養的黑豬，若以全飼料養豬，成本增六至七成；龐大的清運業者未來生計何去何從？且廚餘全進焚化場，焚化場老舊，營運、維修費大增，產生的汙染全都市民埋單。

彰化養豬業者建議，廚餘本來就是資源，政府應妥善處理廚餘去化問題，可以ＢＯＴ或委託民間設蒸煮中心等，若斷然禁廚餘養豬，未來恐在廚餘管理上會因清運轉為地下成為黑數，更難管控。

中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信則認為，問題不在於禁不禁廚餘，而是沒落實蒸煮廚餘，法規裡雖然寫得很清楚要蒸煮，但沒罰則、沒查核、沒人管，結果就變成「應該要做的沒做」，難怪會出狀況。

陳明信說，日本至今仍使用廚餘養豬，但每一批廚餘都經過高溫蒸煮、檢驗、登錄，全國都有完善的集中處理系統，所以沒有非洲豬瘟，也讓食物循環、環保、畜牧業三贏。反觀台灣，一禁了之，結果學校、團膳業者、地方政府每天得處理上萬桶廚餘，花的錢更多、效率更差、問題更大。

近十個環團前天前往台中市府廣場抗議市府非洲豬瘟處理不當，參與抗議的爭好氣聯盟發起人許心欣說，建議政府妥善處理廚餘去化問題，不要拿去焚化、掩埋，製造更多汙染或浪費，並透過設立共同蒸煮中心等，解決去化問題。

許心欣說，廚餘是可回收的資源，但在非洲豬瘟事件上，卻成了過錯，禁止廚餘餵豬，拿去埋肥，衍生廚餘之亂後，又全數改進焚化爐，但進焚化爐前還是要瀝乾、堆肥或掩埋才能焚化，恐製造空汙等汙染，盼廚餘去化過程更環保。

【看原文連結】

更多udn報導

畫面曝光！墨西哥女總統遭襲胸 隨扈竟在滑手機

粿粿、王子外遇照為何被發現？網推測1原因

不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

黃明志捲網紅命案 黃秋生親曝兩人最後對話