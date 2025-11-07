豬隻屠宰解禁 餐飲、小吃影響一次看

▲非洲豬瘟警報昨解除，養豬農運豬車陸續進場載運豬隻前往拍賣場進行拍賣，準備送進屠宰場。（圖／記者莊全成攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 我國10月21日出現非洲豬瘟疫情，昨（6）日中午恢復活豬運送，今批發、屠宰解禁。豬肉是我國料理重要一環，連鎖餐飲業、小吃店如何因應衝擊，餐點是否受到影響，《NOWNEWS今日新聞》整理目前最新餐飲狀況。

金色三麥

國產豬肉都嚴格依循政府相關法規與檢驗標準，皆可提供屠宰檢疫文件確保來源與品質安全。另，豬腳為歐洲進口，品質穩定並於符合國家檢驗標準，符合食品安全規範。

金色三麥持續關注中央及地方主管機關的政策與食品安全指引，若有任何新規範或要求發布，金色三麥將即時與供應鏈合作配合，完成相關作業調整。

必勝客

必勝客包括「黑咖哩黃金豬排比薩」等產品所使用的豬肉食材皆已先行採購，並經過嚴密檢驗把關，請消費者安心食用。

八方雲集

目前庫存仍備有歐盟合格肉品，足以滿足數月需求，庫存足夠。

鼎泰豐

多是使用用冷藏肉，必要會用冷凍肉調節；目前菜單品項供應一切正常，未受到豬瘟影響。

乾杯

乾杯豬肉來源多使用伊比利豬跟芬蘭豬，台灣豬肉也備用庫存，因此不受本次非洲豬瘟衝擊。

正彰化肉圓

位在彰化的肉圓老店，把原先使用豬肉製作的肉圓，推出「香菇雞腿肉圓」，店家在社群Threads透露，會持續供應到下禮拜。

皇家水餃

位在台北的信義水餃，也提供冷凍水餃販售，預計在11月10日（ㄧ）起將陸續恢復豬肉水餃的供應，水餃口味會陸續到位。

