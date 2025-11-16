豬隻拍賣價明顯跌 南投豬農：盼中央協助豬價

〔記者陳鳳麗／南投報導〕豬隻7日恢復屠宰拍賣，當天均價100元，經1週後豬隻拍賣價下跌，南投縣15日拍賣行情每公斤跌至89.62元，比7、8日均價100元，下跌逾1成，豬農巫馬克指出，豬肉零售價紋風不動，豬農販售量減、拍賣價跌，損失大增，希望中央能再持續護盤，穩定在每公斤90元，才能讓豬農減少損失。

飼養3000頭豬的巫馬克表示，7日恢復屠宰、拍賣豬隻後，7日的拍賣均價為每公斤100.2元，但是因非洲豬瘟禁宰半個月，全台累積30萬頭豬待出，豬農都希望中央協助護盤豬價半個月，維持每公斤90元的拍賣價。

恢復屠宰、拍賣後，出豬的數量減少，現在是疫情禁宰前的8成，而拍賣價格卻逐漸下滑，昨天(15日)的拍賣行情，南投縣已跌至89.85元，跌幅逾1成，苗栗跌幅更深，每公斤剩76.68，下跌2成多，豬農損失變大，但是豬肉零售價差不多，消費者並沒有買到較便宜的豬肉。

巫馬克說，在豬隻恢復拍賣前，豬農們就請求中央協助護盤豬價半個月，現在7、8天過去，南投、苗栗、台南、高雄等多個縣市就跌至90元以下，豬農損失大增，因此再度疾呼中央出手協助穩定豬隻拍賣價格在每公斤90元。

