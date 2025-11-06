豬隻明起恢復交易、屠宰 農業部加強監控供需「秩序出豬、平穩價格」

明（7）日零時起全國肉品市場將陸續恢復交易與屠宰作業，農業部畜牧司司長李宜謙表示，為掌握供需情形，農業部將加強市場調度與交易監控。他說，過去農業部每月邀集各縣市政府及肉品市場召開協調會，將於明天開始改為每週與各肉品市場開會，精準排定每日上市頭數，作業期將持續至明年3月底。

李宜謙指出，若預估上市頭數超過預定量，將以抽籤方式決定出豬登記資格；若豬農連續兩天未獲登記，將於次日優先安排登記，以確保各地豬農都能順利進場交易。農業部也規劃以獎勵方式，鼓勵豬農透過合作社與農會共同運銷，至明年3月底前免收手續費。

李宜謙表示，將每週召開調配會議，精準排定每日上市頭數，作業持續至明年3月底。圖／翻攝自Facebook@農業部

另一方面，李宜謙說，農業部將每日監控市場狀況，啟動冷凍分流機制，過去配合的冷凍廠將在市場數量或價格波動時進場屠宰、凍存，以確保豬農能夠獲得合理收益。

農業部將每日監控市場情勢，機動啟動冷凍分流，以確保豬農獲得合理收益。圖／翻攝自Facebook@農業部

此外，針對「禁用廚餘養豬」政策，李宜謙重申，若查獲違規使用廚餘者，將立即對該養豬場實施移動管制；同時，其申請的飼料差額或廚餘清運油脂補助將一律不予發放。

禁用廚餘養豬期間，若有違規使用廚餘情形，將立即對該場豬隻進行移動管制。圖／翻攝自Facebook@農業部

