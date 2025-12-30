豬隻檢疫邊境做起 防檢署擴大檢測項目至12項

防檢署說明，自113年起逐步強化觀音檢疫站生物安全，進行設施改善、專家訪視、新增環境與豬隻採樣檢測，114年邀集國外檢疫機關、養豬團體、業者研商強化邊境檢疫措施，自2月起新增5項疫病檢疫，總數達12項。（本報系資料照）

為在兼顧種原輸入需求的同時，防範國際口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟及其他豬傳染病威脅，我國須持續提升生物安全與輸入種豬的檢疫防護，民國114年起更擴大推動層面，將疫病檢測項目由7項擴增為12項，另邀請專家審訂經檢測陽性豬隻之後續處置流程，公布於防檢署網站，供各界查閱遵循。

防檢署說明，自113年起逐步強化觀音檢疫站生物安全，進行設施改善、專家訪視、新增環境與豬隻採樣檢測，114年邀集國外檢疫機關、養豬團體、業者研商強化邊境檢疫措施，自2月起新增輸台豬隻應檢測豬傳染性胃腸炎、豬流行性下痢、矽尼卡病毒、水疱性口炎及豬流行性感冒等5項疫病，並結合原有的7項疾病檢驗如口蹄疫、傳統豬瘟、非洲豬瘟等12項檢測，使檢疫工作更為嚴謹。

廣告 廣告

防檢署提到，豬隻隔離棟舍在清消整備後，經環境採樣檢測及假性狂犬病、豬生殖與呼吸道綜合症、豬流行性下痢等3項傳染病檢測結果均為陰性，確認安全無虞後，即可投入使用，亦邀專家審訂「邊境隔離檢疫動物傳染病檢驗陽性後續處置流程」，規範檢出陽性個體須撲殺，同棟或同欄陰性豬隻延長隔離14天再採樣，合格後判定放行，並通知地方防疫機關追蹤檢疫3個月，以完善輸入後安全監控。

防檢署表示，截至11月底，共有丹麥、美國、法國及加拿大等4個來源國輸入15批種豬2,002頭，經該署檢疫合格放行1,945頭，合格率97.1％，檢疫不合格原因有13頭因運輸中及隔離期間死亡，經確認非動物傳染病因素；44頭檢出陽性，分別檢出7頭豬生殖與呼吸綜合症、32頭豬流行性感冒，4頭布氏桿菌病陽性，1頭同時感染布氏桿菌病及豬流感，陽性動物均已撲殺銷毀。

防檢署強調，除了原有輸入動物個體識別與健康追蹤制度外，114年度新措施更趨嚴謹，不但確保健康種豬輸入，維持種原供應安全，亦鞏固國內養豬產業的整體基礎，未來更將持續滾動檢討，落實輸入種豬檢疫與病原監測，確保輸入種豬健康安全，使養豬產業能穩定取得健康種原，支持產業永續發展。

更多中時新聞網報導

腳是第二顆心臟 柳宗廷助找回行動力

《灃食 食光餐桌》開啟溫暖對話

棒球》城島喜納耶誕禮 經典賽開綠燈