豬隻湧入市場「價格穩」！雲林毛豬拍賣均價95元/公斤

非洲豬瘟禁宰令解除後首日，各地肉品市場出現豬隻運輸車輛大量湧入的盛況！台中大安肉品市場甚至出現雙層聯結車載運豬隻，彰化溪湖市場更發放開市紅包慶祝。令人意外的是，雖然供應量大增，但豬價不跌反漲，雲林肉品市場豬隻拍賣均價達每公斤95元，比疫情前還高。台中市長盧秀燕再度為豬瘟事件鞠躬道歉，承諾加強營養午餐檢驗及案場查封，以控制疫情蔓延。

豬隻湧入市場「價格穩」！雲林毛豬拍賣均價$95 載豬車滿載搶運。(圖／TVBS)

在非洲豬瘟解禁首日，豬隻運輸車輛大量湧入各地肉品市場，豬農們期待恢復收入。台中大安肉品市場出現雙層聯結車載運豬隻的盛況，彰化溪湖市場更發放開市紅包慶祝。雖然供應量大增，但豬價不跌反漲，雲林肉品市場豬隻拍賣均價達每公斤95元，比疫情前還高。與此同時，台中市長盧秀燕為豬瘟事件再度鞠躬道歉，並承諾加強營養午餐檢驗及案場查封工作，以控制疫情蔓延。

禁宰令解除後，雙層聯結車滿載豬隻陸續進入台中大安肉品市場，有些車輛甚至需要增加一節車廂來運送。7日是解禁後首次拍賣日，對於半個月沒有收入的豬農來說，這一天顯得格外重要。豬車司機們心情焦躁，既期待又擔心豬瘟後的首次拍賣會導致價格下跌。

彰化溪湖肉品市場特別發放開市紅包，鼓勵買家參與。前10名買主每人可獲得600元紅包，市場人員表示大家都很開心能夠重新拍賣豬隻，也慶祝豬價沒有讓大家失望。

令人意外的是，雲林肉品市場7日毛豬拍賣的平均價格約為每公斤95元，甚至比豬瘟爆發前的均價91.77元還高。雲林豬農陳柏吟解釋了這一現象的原因。雲林縣肉品市場總務課長廖信宏表示，傳統市場的價格在95元以上，冷凍場則在92元以上，當天拍賣量增加了10%，約有2600頭豬隻參與拍賣。

雖然15天的禁宰令解除後供給量大增，但剛好被冷凍豬需求補回，使得價格保持穩定。然而，針對豬瘟事件的究責風暴仍在持續。台中市長盧秀燕在7日的市政會議上再度鞠躬道歉，而台中市議員陳淑華則憤怒地丟出台中市府的豬瘟報告書，表達強烈不滿。面對質疑，台中市府承諾將加強營養午餐檢驗和案場查封工作，希望能有效控制這場豬瘟風暴。

